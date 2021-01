23-Jähriger fährt unter Drogen durch Ahrensburg

Foto: dpa Picture-Alliance / Frank May / picture alliance / Frank May

Ahrensburg. Polizisten haben in Ahrensburg einen Autofahrer gestoppt, der unter Drogeneinfluss unterwegs war. Die Beamten hielten den 23-Jährigen in der Nacht zu Mittwoch, 6. Januar, gegen 0.15 Uhr mit seinem VW an der Brückenstraße an.

Drogenschnelltest war positiv

Bei dieser allgemeinen Verkehrskontrolle fielen den Polizisten die roten glasigen Bindehäute und pulsierenden Pupillen bei dem jungen Mann auf, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Bei einem Drogenschnelltest wurde der 23-Jährige aus Großensee positiv auf Cannabis, Amphetamine und Kokain getestet.

Polizei ermittelt nun gegen den Mann

Die Polizisten ordneten an, eine Blutprobe bei dem Autofahrer zu entnehmen. Zudem behielten sie den Autoschlüssel des Mannes vorerst ein. Polizeisprecherin Sandra Kilian sagt: "Der Großenseer wird sich nun wegen der Drogenfahrt verantworten müssen."