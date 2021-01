Musiker unterhält Ahrensburger Wochenmarktbesucher

An diesem Sonnabend interpretiert Sergej Buglak in der Reihe Wochenmarktbalkonkonzerte Songs der 1970er- bis 1990er-Jahre

Sergej Buglak musiziert seit Jahren regelmäßig in der Ahrensburger Innenstadt.

Ahrensburg. Die Besucher des Ahrensburger Wochenmarkts werden auch im neuen Jahr mit Musik unterhalten. Im achten Teil der von der Stadtbücherei initiierten Reihe Wochenmarktbalkonkonzerte spielt und interpretiert Sergej Buglak am Sonnabend, 2. Januar, von 10 Uhr an Songs der 1970er- bis 1990er-Jahre aus dem englischsprachigen Raum. Der Straßenmusiker ist schon seit Jahren regelmäßig in der Ahrensburger Innenstadt zu hören. Buglak spielt etwa eine Stunde lang vom Balkon der Stadtbücherei.