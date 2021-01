Silvester: Polizei registriert viele Beschwerden über Böller

Feuerwehr zählt deutlich weniger Einsätze als im Vorjahr. In Bargteheide zünden Feiernde ein Lagerfeuer auf einer Straße an.

Die Feuerwehren mussten in der Silvesternacht zu deutlich weniger Einsätzen ausrücken als in den Vorjahren (Symbolbild).

Bargteheide/Grosshansdorf/Glinde. Die Feuerwehren in Schleswig-Holstein haben eigenen Aussagen zufolge die "ruhigste Silvesternacht seit Jahren" verzeichnet. "Nach Auswertung der ersten Berichte der Leitstellen mit Stand 6 Uhr wurden im ganzen Land etwa 67 Feuerwehreinsätze gezählt", sagt Holger Bauer, Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes. "Zum Vergleich: Im

Vorjahr lag die Zahl bei rund 300." Bei den Einsätzen der Feuerwehr habe es nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Verletzten durch unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerk gegeben.

Ein Verletzter bei Verkehrsunfall in Bargfeld-Stegen

Die Integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe, die für die Kreise Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein zuständig ist, registrierte in der Silvesternacht 17 Brandeinsätze und zwei technische Hilfeleistungen.

In Stormarn gab es demnach sechs Kleinbrände in Mülltonnen und Hecken sowie einen Zimmerbrand in Großhansdorf. Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde wurde um 18.58 Uhr am Silvesterabend alarmiert. Im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Eilbergweg war in der Küche Essen auf dem Herd vergessen worden. In Bargfeld-Stegen ist eine Person bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

In Glinde wurde ein Zigarettenautomat aufgesprengt

Die Einsatzleitstelle der Polizei in Lübeck verzeichnete zwischen 18 Uhr am Silvesterabend und 6 Uhr am Neujahrsmorgen 36 Einsätze in den Kreisen Stormarn und Herzogtum Lauenburg. Im Vorjahr waren es 60 gewesen.

24 Einsätze entfielen auf den Kreis Stormarn. In Bargteheide zündeten Feiernde gegen 3 Uhr auf einer Straße ein kleines Lagerfeuer an. "Dieses konnte ohne Schäden zu verursachen gelöscht und beseitigt werden", sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. Zudem habe es im gesamten Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Ratzeburg diverse Ruhestörungen gegeben, die aber zu keinen größeren Einsätzen geführt hätten.

In Glinde wurde am Silvesterabend gegen 21 Uhr ein Zigarettenautomat aufgesprengt. "Die Ermittlungen dazu laufen", sagt die Polizeisprecherin. "Ein konkreter Tatverdacht liegt hier nicht vor."

Polizei: Corona-Regeln wurden größtenteils eingehalten

Die Corona-Regeln bezüglich der Kontaktbeschränkungen wurden laut Polizeisprecherin Sandra Kilian größtenteils eingehalten. Sie sagt: "Nur vereinzelt mussten privaten Feiern beendet oder reduziert werden, die nicht den Corona-Beschränkungen entsprachen."

Laut Polizei haben viele Menschen aber offenbar nicht gewusst, dass kein generelles Böllerverbot für Silvester erlassen wurde. "Es gingen bei den einzelnen Dienststellen und der Einsatzleitstelle in Lübeck über den genannten Einsatzzeitraum sehr viele Anrufe ein, bei denen sich die Anrufer über Böllern in der Nachbarschaft beschwerten", sagt Kilian. Den Anrufern sei dann die Rechtslage erklärt worden. "In einigen Fällen blieb jedoch ein gewisses Unverständnis", so die Polizeisprecherin.

Im Herzogtum Lauenburg brannte Folie auf einem Mais-Silo

Im benachbarten Herzogtum Lauenburg musste die Feuerwehr zu vier Kleinbränden, einem Dachstuhlbrand und einem Wohnungsbrand ausrücken. Auch dort verletzte sich in der Nacht eine Person bei einem Verkehrsunfall. In der Gemeinde Göldenitz brannte Folie auf einem Mais-Silo.

Im Kreis Ostholstein war die Feuerwehr bei zwei Kleinbränden und einem Wohnungsbrand in Grömitz im Einsatz.