Corona: Viele Neuinfektionen in Stormarner Altenheimen

Die Kassenärztliche Vereinigung hat vor Weihnachten und über die Feiertage viele Corona-Tests in Alten- und Pflegeheimen in Stormarn vorgenommen (Symbolbild).

Ahrensburg. Im Kreis Stormarn sind in den vergangenen sieben Tagen 368 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Das entspricht einem Inzidenzwert von 150,7 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Von Dienstag auf Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt in Bad Oldesloe 66 neue Fälle gemeldet.

Auch Mitarbeiter in Pflegeheimen erkrankt

"Ein Teil der Neuinfektionen der vergangenen Tage resultiert aus den Ergebnissen der Testungen des Corona-Testmobils der Kassenärztlichen Vereinigung in Alten- und Pflegeheimen, die in der Woche vor Weihnachten und auch über die Feiertage stattfanden", sagt Kreissprecher Michael Drenckhahn. Und weiter: "In mehreren Einrichtungen in Stormarn wurden dabei Covid-19-Infektionen bei Bewohnern und Beschäftigten festgestellt."

Corona-Fälle in 15 Alten- und Pflegeheimen

In 15 Alten- und Pflegeheimen in Stormarn hat es demnach in den vergangenen Tagen Corona-Fälle gegeben. 218 Bewohner seien positiv getestet worden, sie machten 25 Prozent der kreisweiten Neuinfektionen aus. Weitere zwölf Prozent seien auf das Personal der Einrichtungen zurückzuführen: 101 Mitarbeiter seien positiv auf das Virus getestet worden. "Die übrigen 63 Prozent der Neuinfektionen entfallen auf ein diffuses Ausbruchsgeschehen im gesamten Kreisgebiet, das sich weder regional noch auf bestimmte Personengruppen eingrenzen lässt", sagt Drenckhahn.

Zwei Männer und eine Frau sind gestorben

Zudem sind von Dienstag auf Mittwoch drei weitere Menschen in Stormarn gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Kreisverwaltung um zwei Männer und eine Frau aus der Altersgruppe über 80 Jahre. Die Zahl der Corona-Todesfälle im Kreis Stormarn stieg damit auf 77.