Verein Jordsand: Vortragsreihe diesmal online

Ahrensburg. Im Januar und Februar bietet der Verein Jordsand wieder eine Wintervortragsreihe mit interessanten Themen aus Wissenschaft, Natur und Umwelt an. Üblicherweise werden die Vorträge im Haus der Natur (Bornkampsweg 35) in Ahrensburg präsentiert. Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus werden sie diesmal live über die Internetseite des Umweltvereins (www.jordsand.de) öffentlich gestreamt.

Alle Vorträge sind auf Internetseite des Umweltvereins zu sehen

Der Vortrag „Der Ruf der Kraniche“ von Bernhard Weßling eröffnet die Reihe am Donnerstag, 7. Januar 2021, um 19.30 Uhr. Weßling erzählt von Kranichschutzprojekten und seiner jahrzehntelangen Forschung, die in der Nähe im Duvenstedter und Hansdorfer Brook begann und dann immer internationaler wurde.

Referenten berichten von fernen Orten, aber auch von heimischer Tierwelt und Natur

Interessierte lernen während der Vorträge zum einen ferne Orte und deren Tierwelt kennen, wie zum Beispiel das Okavango-Delta in Botswana oder den nordischen Inselstaat Island und erfahren mehr über Pinguine und andere Seevögel der Antarktis. Aber auch die heimische Tierwelt und Natur kommt nicht zu kurz. Veit Hennig spricht über die „Hallig Norderoog – ein mystisches Eiland mit Suchtcharakter“. Elmar Ballstaedt erzählt von Deutschlands einzigartiger Hochseevogelkolonie und den ersten Ergebnissen des Forschungsprojektes „Basstölpel & Meeresmüll“.

Alle Vorträge: Der Ruf der Kraniche (Dr. Bernhard Weßling) am Donnerstag, 7. Januar 2021, um 19.30 Uhr; Hallig Norderoog: Ein mystisches Eiland mit Suchtcharakter (Dr. Veit Hennig) am Donnerstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr; Pinguine und andere Seevögel der Antarktis (Brigitta Carstensen) am Donnerstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr; Zeltsafari im Okavango-Delta (Marianne Fitschen) am Donnerstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr; Basstölpel & Meeresmüll – Licht und Schatten in Deutschlands einziger Hochseevogelkolonie (Elmar Ballstaedt) am Donnerstag, 4. Februar, um 19.30 Uhr; Naturbeobachtungen in Kolumbien (Laszlo Klein) am Donnerstag, 11. Februar, um 19.30 Uhr; Island: Iceland=Niceland – Inseleinsichten (Wolf Leichsenring) am Donnerstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr; Vogelwelt Neuwerk (Carolin Rothfuß) am Donnerstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr.