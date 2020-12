Räuber überfällt mit Schusswaffe Tankstelle

In Ahrensburg ist eine Tankstelle an der Straße Reeshoop überfallen worden.

Ahrensburg. Ein Krimineller hat am Montagabend, 21. Dezember, eine Tankstelle an der Straße Reeshoop in Ahrensburg überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat der Mann gegen 21.20 Uhr den Verkaufsraum und ging direkt auf den Angestellten zu. Er bedrohte den Tankstellenmitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte ihn dazu auf, die Einnahmen aus der Kasse herauszugeben. "Im Anschluss floh der Täter mit einem dunklen Stoffbeutel inklusive einem kleineren Bargeldbetrag in Richtung Hermann-Löns-Straße", sagt Polizeisprecher Lutz Theurer. Der überfallene Mitarbeiter habe einen leichten Schock erlitten, sei ansonsten aber unverletzt geblieben.

Tankstelle in Ahrensburg überfallen - Kripo Ahrensburg ermittelt

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Sie fragt: Wer kann Angaben zu dem Täter oder zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe des Tatortes machen? Der Räuber soll schlank und etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein. Sein Alter wird laut Polizei auf 19 Jahre geschätzt. Er sprach bei der Tat am Montagabend Deutsch mit Akzent. Bekleidet war der Mann mit einer dunklen Hose, dunklen Handschuhen, einer dunklen Kapuzenjacke mit hellem Fellkragen sowie weißen Turnschuhen. Zudem hatte er sich einen schwarzen Schal vor das Gesicht gezogen. Der Mann hatte einen dunklen Stoffbeutel dabei, in dem er die Beute transportierte.

Hinweise nehmen die Beamten in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen. jjd