Ahrensburg. Der Round Table Ahrensburg bietet am Freitag, 11. Dezember, von 12 Uhr an und am Sonnabend, 12. Dezember, 8 Uhr, im verkehrsberuhigten Teil der Manhagener Allee (vor dem Fußgängertunnel) wieder einen Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck an.

Zur Auswahl stehen hochwertige Nordmanntannen in fast allen Größen. Die Bäume stammen aus nachhaltiger Zucht in Schleswig-Holstein und werden zum Transport in biologisch abbaubare Netze verpackt. Auf Wunsch liefert der Round Table die Tannen auch nach Hause.

Geld dient Unterstützung von Beratungsstelle und Hort

Mit dem Erlös will der Serviceclub den Verein BEST (Beratungsstelle für Frauen und Mädchen) sowie den Hort der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Schloss unterstützen. BEST benötigt die finanzielle Hilfe zur Bewältigung von Krisensituationen von Frauen und Mädchen.

Im Hort soll das von der Pädagogin Monika Janetzke verantwortete Theaterprojekt unterstützt werden, das wegen der Corona-Pandemie zurzeit teilweise digital umgesetzt wird. Ziel ist, dass das ­Ergebnis im kommenden Jahr bei einer Aufführung im Marstall bestaunt werden kann.