Ahrensburg. Dreiste Diebe haben am Mittwoch am helllichten Tag auf dem Parkplatz eines Baumarkts am Beimoorweg in Ahrensburg einen schwarzen VW-Bus California aufgebrochen. Das Fahrzeug war im linken Bereich in der Nähe der dort aufgestellten Baustoffe abgestellt. Die Täter entwendeten das festinstallierte Navigationsgerät samt Bedienfeld für die Klimaautomatik. Zusätzlich wurde der Airbag aus dem Lenkrad ausgebaut. Der Schaden beträgt etwa 6000 Euro.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Die Tat ereignete zwischen 12 und 12.40 Uhr. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft, dass jemandem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise werden unter Telefon 04102/809-0 entgegengenommen.