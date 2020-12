Ahrensburg. Autofahrer müssen sich am Wochenende an der Anschlussstelle Ahrensburg der Autobahn 1 auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Die Abfahrt auf der westlichen Seite wird von Freitag, 4. Dezember, um 19 Uhr bis Montag, 7. Dezember, um 5 Uhr gesperrt. Fahrzeuge, die aus Richtung Lübeck kommen, können in dieser Zeit nicht in Ahrensburg von der A 1 abfahren.

Autofahrer werden über Anschlussstelle Bargteheide umgeleitet

Grund für die Sperrung ist der Umbau der Anschlussstelle, um den Verkehrsfluss im Berufsverkehr zu verbessern. Dort kommt es bisher regelmäßig zu Staus. Wie berichtet, sind fünf verschiedene Maßnahmen geplant, um den Verkehrsknoten zu entlasten. Die ersten beiden Vorhaben werden derzeit umgesetzt: Auf dem Verlängerten Ostring wird aus Richtung Ahrensburg eine knapp 200 Meter lange Spur für Rechtsabbieger eingerichtet, die auf die A 1 nach Hamburg auffahren wollen. Ziel ist es, den Rückstau vor der Ampel für den Geradeausverkehr zu reduzieren. Zudem wird die A-1-Ausfahrt für Autofahrer aus Richtung Lübeck auf zwei Spuren verbreitert, damit bei Grün mehr Fahrzeuge über die Kreuzung kommen.

Am kommenden Wochenende wird nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) die vorhandene Asphaltdecke gefräst und danach mit den erweiterten Rechtsabbiegespuren neu asphaltiert. Autofahrer werden über die Anschlussstelle Bargteheide umgeleitet. Der Verkehr auf der Landesstraße 224 wird durch mobile Ampeln geregelt. Die Fahrzeuge werden mit Tempo 50 an der Baustelle vorbeigeführt.

Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, könnte es laut LBV noch zu Terminverschiebungen kommen. Die Kosten für diese Baumaßnahme betragen rund 500.000 Euro. Sie werden vom Bund und Land Schleswig-Holstein gemeinsam getragen. 2021 ist dann der Umbau der Ostseite an der Reihe.