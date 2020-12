Ahrensburg. Der Kindermusiker Olli Ehmsen aus Ahrensburg ist für den Deutschen Rock- und Pop-Preis in der Kategorie „Bestes Kinderlieder-Album“ nominiert worden. Ob es der 42-Jährige auf den ersten, zweiten oder dritten Platz des Wettbewerbs geschafft hat, gibt die Jury am Sonnabend, 12. Dezember, bekannt. Ursprünglich war an diesem Tag eine große Preisverleihungsgala in Siegen (Nordrhein-Westfalen) geplant, coronabedingt erhalten die Gewinner ihre Urkunden nun per Post.

„Ich freue mich zum Jahresende über diese tolle Auszeichnung“, sagt Ehmsen, der als Grundschullehrer in Hamburg-Rahlstedt arbeitet. Insbesondere, da das ausgezeichnete Album mit dem Titel „Fliegen“ unter erschwerten Bedingungen entstanden sei. Schon seit Langem hatte der gebürtige Reinbeker für dieses Frühjahr ein Kurz-Sabbatical geplant, um ein neues Album mit Kinderliedern fertigzustellen. Die freie Zeit fiel laut Ehmsen in den ersten Lockdown, sodass keine Gesangsaufnahmen mit Kindern möglich waren. Der Musiker musste improvisieren. Er schrieb weitere Lieder, die er auch solo einsingen konnte. Zudem nahm er Kontakt zu einer Sängerin in Wien auf, die ihre Aufnahmen per Mail zu dem Ahrensburger schickte. Die Einspielungen der Instrumente kamen aus dem brandenburgischen Glienicke nach Ahrensburg.

Das neue Album erschien am 4. Juni. Es enthält elf neue Lieder und einen Jubiläums-Bonus-Track. Darunter befinden sich Songs zum Mitsingen, Tanzen und Bewegen, aber auch zum Zuhören und Nachdenken. Bei einigen wenigen Mitmachkonzerten in Kitas und Grundschulen habe er die Lieder bereits live vorstellen können, erzählt Ehmsen.

Das Album gibt es für zehn Euro in der Buchhandlung Heymann im Ahrensburger Kaufhaus Nessler sowie auf der Internetseite des Künstlers unter www.singen-ist-stark.de zu kaufen.