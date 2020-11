Ahrensburg. Abstand halten, Maske tragen, unnötige Kontakte vermeiden – das in fünf Wochen zu Ende gehende Corona-Jahr bot für interessante Begegnungen und neue Freundschaften wenig Raum und Gelegenheit. Die Pandemie hat den Alltag vieler Menschen grundlegend verändert, ihn schwieriger gemacht, oft sogar überschattet. Anja Preukschat wird 2020 jedoch keineswegs in ausschließlich schlechter Erinnerung behalten. Denn trotz vielfachen Verzichts hat ihr diese Zeit eine wunderbare Erfahrung beschert.

Lehrerin verbringt viel Zeit im heimischen Garten

Die Geschichte beginnt während des ersten harten Lockdowns im Frühjahr. Weil davon auch die Stormarner Schulen betroffen sind, verbringt die Lehrerin am Erik-Kandel-Gymnasium Ahrensburg plötzlich viel Zeit im Homeoffice. Und in ihrem Garten. „Ich habe jede Pause und überhaupt jede Gelegenheit genutzt, rauszugehen. Ich bin gern draußen in der Natur, habe eine große Affinität zu Tieren und Pflanzen“, sagt die 51-Jährige.

Eines Tages bemerkt sie auf einer Mauer zum Nachbargrundstück drei kleine Eichhörnchen. „Mir kam sofort die Assoziation zu Tick, Trick und Track. Die Neffen des legendären Donald Duck sind zwar Enten. Das Hörnchen-Trio war aber kaum weniger drollig, wie sie da auf der Mauer herumtollten“, erzählt Preukschat.

Die Geduld zahlt sich aus und kommt ihr nahe

So oft sie in der Folge durch ihr grünes Refugium streift, hält sie Ausschau nach den possierlichen Nagern. Wenig später lässt sich allerdings nur noch eins der Hörnchen blicken. Anja Preukschat versucht, es mit Sonnenblumenkernen und Nüssen zu locken. Erst legt sie das bei den Tieren beliebte Futter nur aus. Um dann aus einiger Entfernung zu beobachten, wie sich das Eichhörnchen die Leckerlis holt.

Doch bald will die Lehrerin wissen, ob sich das Tier womöglich sogar direkt füttern lässt. Also setzt sie sich mit dem Futter ganz still an einen gut einsehbaren Platz und wartet. Ihre Geduld zahlt sich aus. Es dauert nicht lange und das Hörnchen zeigt sich. „In weiten Kreisen lief es um mich herum, um dann immer näher zu kommen. So nah, bis es sich sein Geschenk letztlich angeln konnte“, berichtet sie.

Hörnchen Trick kann jede ihr gestellte Aufgabe lösen

Anja Preukschat, Lehrerin am Kandel-Gymnasium in Ahrensburg hat sich während des Corona-Lockdowns auf ihrem Baugrundstück mit Eichhörnchen Trick angefreundet.

Foto: Anja Preukschat / Privat

In den nächsten Tagen wiederholt sich das Spiel mit verlässlicher Regelmäßigkeit. Getrieben von großer Neugier und der Aussicht auf leichtes Futter stellt sich der Nager immer wieder ein. Preukschat beginnt, das Hörnchen leise anzusprechen, um es an ihre Stimme zu gewöhnen. Mit Erfolg. Wenig später reagiert das Tier tatsächlich, wenn es gerufen wird. Und erweist sich in der Folgezeit als mutiges, einfallsreiches und überaus schlaues Wesen mit einem „phänomenalen Gedächtnis“.

Weil sich das Hörnchen seine Beute stets sichert, tauft es Anja Preukschat auf den Namen Trick. Und das obwohl der Nager ein Mädchen ist, wie die Ersatzmutter inzwischen herausgefunden hat. Doch welche Aufgabe sie ihrem Schützling auch immer stellt, Trick weiß sie zu lösen. „Sie knackt in doppeltem Sinn die härtesten Nüsse, wo immer ich sie verstecke. Und Trick erobert sie selbst dann, wenn das Futter gar nicht so einfach zu holen ist“, berichtet Preukschat. Etwa aus Gittern, Kästen und sogar aus ihrem Ohr.

Faible für Tiere begleitet sie schon ihr ganzes Leben

„Das war ein faszinierender Prozess, der mich auch nach neun Monaten noch immer restlos begeistert“, sagt die gebürtige Rendsburgerin, die in Kiel auf Lehramt studiert hat. Allerdings unterrichtet sie nicht Biologie, wie ihr Vater, sondern Deutsch und Englisch. Dabei begleite sie das Faible für Tiere schon ihr ganzes Leben. „Wir hatten früher zu Hause alles: Hunde, Katzen, Mäuse“, erzählt sie.

Gern hätte sie auch jetzt ein Haustier. Das würden ihre beruflichen Verpflichtungen aber nicht zulassen. „Haustiere brauchen Nähe, einen gewissen Rhythmus und Verlässlichkeit“, weiß Preukschat. All das könnten sie und ihr Lebenspartner Uwe aber nicht in ausreichendem Maße bieten. Zumal beide passionierte Globetrotter seien, die es in ihrem Urlaub gern an ferne, exotische Orte ziehe. Sie sind im Südatlantik schon mit Riffhaien getaucht, haben in Costa Rica Faultiere besucht und vor Hawaii Mantarochen begleitet. „In diesem Jahr wollten wir eigentlich nach Südafrika reisen, um bei Safaris die großen Wildtiere dieses Kontinents zu treffen“, sagt Preukschat. Doch dann kam Corona.

Videos der Begegnungen sind auf YouTube zu sehen

Das Eichhörnchen reagiert, wenn es von Anja Preukschat gerufen wird. Dass aus dieser Begegnung so eine enge Beziehung erwachsen würde, hätte sie nie für möglich gehalten, sagt die Ahrensburgerin.

Foto: Lutz Kastendieck

So erwies sich Trick auch als großer Trost, als die Reisepläne durch die grassierende Pandemie aufgegeben werden mussten. Statt Elefanten, Giraffen und Nashörnern beobachtet sie jetzt die Wildtiere der heimischen Fauna. Bunt- und Grünspechte, Meisen und Rotkehlchen im eigenen Garten, Kraniche im Tunneltal, Wildgänse auf ihrem Weg gen Süden.

Und immer wieder Trick. Die ihr Revier inzwischen tapfer verteidige und Rivalen verjage. „Durch Trick habe ich viel gelernt über diese außergewöhnlichen Tiere. Sie ist mir wirklich ans Herz gewachsen und ich mache mir sofort Sorgen, wenn sie mal nicht kommt“, gesteht die Ahrensburgerin. Inzwischen würden Besucher keine Blumen für sie mehr mitbringen, sondern Nüsse fürs Hörnchen. So weit sei es schon gekommen.



Trick bekommt sogar seinen eigenen Adventskalender

Dass aus dieser Begegnung so eine enge Beziehung erwachsen ist, hätte die Lehrerin nie für möglich gehalten. Nun soll Trick sogar einen eigenen Adventskalender bekommen, gefüllt mit Cashewkernen, Bucheckern, Mais und Walnüssen, die das Hörnchen am liebsten mag. Die Abenteuer mit Trick will Anja Preukschat weiter in kleinen Videosequenzen festhalten. Die allesamt auf einem eigenen YouTube-Kanal zu sehen sind. Demnächst plant sie für Trick sogar ein Instagram-Profil.

Um ihr und alle anderen Eichhörnchen besser zu schützen, bittet sie alle Gartenbesitzer, ihre Regentonnen möglichst abzudecken. Oder wenigstens einen Ast hineinragen zu lassen. „Hörnchen sind zwar hervorragende Kletterer, aber sie können nicht schwimmen“, warnt Anja Preukschat eindringlich.