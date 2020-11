Ahrensburg. Der Ahrensburger Bürgermeister Michael Sarach weist den Vorwurf der FDP, die Stadt „verpenne“ die Digitalisierung, voller Empörung zurück. „Genau das Gegenteil ist der Fall“, sagt der Verwaltungschef. „Wir sind in Schleswig-Holstein nach der Modellstadt Pinneberg technisch mit am weitesten.“ Es geht darum, politische Sitzungen in Zeiten der Corona-Pandemie durch öffentliche Videokonferenzen zu ersetzen. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Thomas Bellizzi hatte eine seiner Meinung nach zu langsame Umsetzung im Rathaus angeprangert – und dafür den Bürgermeister verantwortlich gemacht.

Beim Testlauf war Thomas Bellizzi nicht anwesend

Dass die Kritik ausgerechnet aus dieser Richtung kommt, verwundert Michael Sarach sehr: „Herr Bellizzi war ein halbes Jahr in der Versenkung verschwunden, und dann taucht er plötzlich mit einem so unsachlichen Angriff wieder auf.“ Der Bürgermeister betont, dass er selbst die Realisierung von Online-Sitzungen forciert und keineswegs verschleppt habe. „Ich habe darauf im Mitarbeiterkreis gedrängt und andere Themen zurückgestellt“, so Sarach.

Ein Beispiel sei ein Testlauf mit Verwaltungsmitarbeitern und Kommunalpolitikern am vergangenen Donnerstagabend. „Da hätte auch Herr Bellizzi dabei sein können, doch die Gelegenheit hat er nicht genutzt“, sagt Sarach. Diese Modellsitzung sollte zeigen, an welchen Stellen es technisch hakt und wie besondere Datenschutzbestimmungen zu berücksichtigen sind.

Über Geschäftsordnung wird im Dezember abgestimmt

„Der Ablauf hat gut funktioniert, die detaillierten Erkenntnisse werden wir in die Geschäftsordnung einarbeiten“, so Sarach. Über die Änderungen stimmen die Stadtverordneten bei ihrer Sitzung im Dezember ab.

Entsprechend optimistisch ist Bürgermeister Sarach, dass Ahrensburg zu den landesweit ersten Kommunen zählt, in denen digitale Sitzungen möglich sind. Und nicht zu den letzten, wie von der FDP befürchtet.