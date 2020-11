Ahrensburg. Das Ahrensburger Stadtforum und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) erfüllen wieder Weihnachtswünsche von Kindern aus ärmeren Familien. Die Kaufleutevereinigung und der Wohlfahrtsverband haben ihre gemeinsame Wunschzettelaktion erfolgreich gestartet. Kunden haben einen Großteil der Geschenkwünsche bereits erfüllt, doch rund 50 sind noch offen. Der Wert liegt um die 20 Euro.

Verteilung erfolgt über Codenummern

In Einrichtungen der Awo und anderen Organisationen wie der Lebenshilfe Stormarn hatten Kinder Wunschzettel gemalt. „Anonymität ist eine ganz wichtige Voraussetzung“, sagt Stadtforum-Sprecherin Antje Karstens. Nur die Erzieher und die Eltern wissen, welche Kinder beschenkt werden. Auch die Spender bleiben anonym. Die Verteilung erfolgt über Codenummern.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich noch bis Freitag, 4. Dezember, einen Wunschzettel in einem teilnehmenden Betrieb auswählen. Darauf sind das Alter und Geschlecht des Kindes vermerkt. Das Geschenk wird verpackt wieder abgegeben. Das Stadtforum übergibt alle Präsente am 9. Dezember an die Awo. Diese leitet sie weiter, damit sie Heiligabend bei dem Empfängern unterm Tannenbaum liegen.

430 Kinder hoffen auf kleines Geschenk

Insgesamt sollen rund 430 Kinderwünsche erfüllt werden. Im vergangenen Jahr waren es sogar mehr als 450. Fragen zur Aktion beantwortet die Geschäftsstelle des Stadtforums unter Telefon 04102/506 60.

Die restlichen Wunschzettel liegen in folgenden Läden aus: Apotheke am Rondeel (Rondeel 9), Konditorei Gerads (Hamburger Straße 7), La Joliette (Hamburger Straße 2), Rewe-Markt im CCA (Klaus-Groth-Straße 2), Schnieke Stücke (Große Straße 41), Sparkasse Holstein (Hamburger Straße 10).