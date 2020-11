Ahrensburg. Wegen der Corona-Pandemie verzögert sich die Kandidatenkür der Grünen für die Bürgermeisterwahl in Ahrensburg. Ursprünglich wollten die Parteimitglieder im Herbst eine Entscheidung treffen, doch ein Termin für die nötige Versammlung wurde laut Vorstandssprecher Horst Marzi aufgrund der aktuellen Situation noch nicht festgelegt. „Wir möchten, dass unsere Mitglieder sobald wie möglich einen Kandidaten auswählen“, sagt er. „Es bringt aber nichts, einen Termin festzusetzen, wenn die Entwicklung und mögliche weitere Beschränkungen nicht absehbar sind.“

Keine Informationen zur Anzahl der Bewerber

Den Beschluss per Videokonferenz zu fassen, komme für die Grünen nicht infrage. „Es ist auch rechtlich gar nicht möglich“, sagt Marzi. „Wir müssten zunächst unsere Satzung ändern und uns dafür zu einer Sitzung treffen.“ Zur Abstimmung über den Kandidaten erwarte er rund 30 bis 40 Mitglieder. „Bei so einer großen Zahl ist es schwierig, einen geeigneten Raum zu finden“, sagt er. „Wir bräuchten wie bei den Stadtverordnetenversammlungen eine Sporthalle.“

Namen möglicher Kandidaten will der Vorstandssprecher auf Anfrage nicht nennen, auch keine Informationen zur Anzahl der Bewerber preisgeben. Eines der Hauptkriterien ist laut Marzi, dass die Person in Ahrensburg bekannt ist und in der Stadt wohnt. Ein Parteibuch sei nicht zwingend erforderlich, aber eine „grüne Grundeinstellung“.

Michael Sarach will wohl nicht erneut kandidieren

Die Bürgermeisterwahl in Ahrensburg ist voraussichtlich parallel zur Bundestagswahl im Herbst 2021. Die CDU hatte bereits im August als erste Partei einen Kandidaten präsentiert – den amtierenden Bürgermeister von Barsbüttel, Thomas Schreitmüller. Die Grünen hatten kurz danach bei einer Mitgliederversammlung beschlossen, ebenfalls einen Kandidaten aufstellen zu wollen. Die Amtszeit von Michael Sarach endet im April 2022, er will voraussichtlich nicht erneut kandidieren. .