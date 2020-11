Ahrensburg. Jule Lehmann, Klimaschutzmanagerin der Stadt Ahrensburg, ist zufrieden: „Ahrensburg hat beim Stadtradeln 2020 sehr erfolgreich abgeschnitten“, sagt sie. „Mit 41 Teams und insgesamt 579 Radlern konnten wir die viertbeste Kommune im Kreis Stormarn werden.“ Die 103.636 geradelten Kilometer hätten 15 Tonnen CO 2 eingespart im Vergleich zu gleichen Wegen mit dem Auto. „Diese Menge entspricht einer Strecke von 75.000 Kilometern.“

Ahrensburger Schulen haben großen Anteil

Massiv dazu beigetragen hätte in diesem Jahr auch die Ahrensburger Schulen. An der Fritz-Reuter-Schule radelten elf Mitglieder 1814 Kilometer, an der Stormarnschule waren es 95 Teilnehmer, die zusammen 11.601 Kilometer auf den Tacho brachten. Kilometertechnisch ganz vorn lag in diesem Jahr das Eric-Kandel-Gymnasium (EKG) mit 14.035 Kilometern von 87 Teilnehmern. „Der Erfolg des EKG ist maßgeblich einem Schüler zu verdanken – Nils Dryßen“, sagt Jule Lehmann. Er sei die letzten Jahre immer mit der Familie gemeinsam bei Stadtradeln dabei gewesen. „In diesem Jahr wollte Nils auch seine Klassenkameraden motivieren.“ Unterstützung für dieses Vorhaben fand er bei Michael Degenhard, Lehrer am EKG und selbst passionierter Radfahrer. Gemeinsam konnten sie viele andere Schüler und Lehrer gewinnen. Nils ist selbst 245 Kilometer geradelt, Michael Degenhard sogar 611. Er sagt: „Ich habe die Chance auch direkt genutzt und bin mit meiner Klasse mit dem Fahrrad nach Bad Segeberg auf Klassenfahrt gefahren.“ Stellvertretend bekam der Schüler den Pokal von Horst Marzi (Bündnis 90/Die Grünen) überreicht.

Neben den Schulen waren auch wieder zahlreiche Firmen-Teams beim Stadtradeln dabei. Die Firma Basler kam beispielsweise mit 63 Teilnehmern auf 11.503 Kilometer. Auch beeindruckende Einzelleistungen finden sich in der Auswertung: 34 Teilnehmer haben mehr als 500 Kilometer in den drei Aktionswochen zurückgelegt, drei Radler schafften sogar mehr als 1000. Den Höchstwert von 1468 Kilometern erreichte Udo Lembke vom Team „Allmende“ vor André Heufelder (1411, Team edding).