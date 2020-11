Ahrensburg. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Beimoorweg in Ahrensburg sind am Freitagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr wurde ein Mann lebensgefährlich und eine Frau schwer verletzt. Beide wurden von Rettungsdienst und Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall passierte gegen 15 Uhr auf der Straße zwischen Ahrensburg und Hammoor. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau in einem Mercedes in Richtung Hammoor unterwegs und geriet aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß der Wagen frontal mit einem entgegenkommenden VW Passat zusammen. Ahrensburger Feuerwehrleute befreiten die beiden Verletzten. Der Beimoorweg war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt.