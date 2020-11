Ahrensburg. Seit diesem Donnerstag gelten wegen der ausgebrochenen Geflügelpest landesweit strenge Hygieneauflagen für gewerbliche und private Halter von Hühnern, Enten, Gänsen oder Puten. Zu den sogenannten Biosicherheitsmaßnahmen zählt neben der Unterbringung des Federviehs in Stallungen auch das Tragen gesonderter Schutzkleidung inklusive getrenntem Schuhwerk und weitreichende Desinfektion. So müssen Personen, die einen Stall betreten wollen, ihre Schuhe und Hände säubern und desinfizieren. Das gilt auch für Transportmittel wie Fahrzeuge und Behältnisse nach jedem Gebrauch. Hunde und Katzen müssen von den Stallungen ferngehalten werden.

In Gemeinde im Kreis Segeberg mussten alle Tiere gekeult werden

Die Angst im Kreis ist groß, dass Spuren von Ausscheidungen infizierter Wildvögel, die das auch als Vogelgrippe bekannte Virus einschleppen, in einen Geflügelbestand geraten und ihn ebenfalls infizieren. Dann müssten sämtliche Tiere nach den Vorschriften der Geflügelpestverordnung getötet werden.

„Im Kreis Segeberg in Heidmühlen ist eine Wildente in ein Hühnergehege eingeflogen und hat den Bestand infiziert. Dort mussten alle Tiere gekeult werden. Als Nachbarkreis ist die Gefahr für Stormarn groß, dass infizierte Wildvögel auch hier das H5N8-Virus einschleppen“, sagt Frank Brinker, Leiter des Fachdienstes Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung in der Kreisverwaltung. „Das Virus geht hauptsächlich auf Enten, Hühner und Gänse, außerdem ganz extrem auf Wasservögel wie Möwen und auch auf Greifvögel, weil diese das infizierte Aas fressen.“

Eier- und Geflügelverzehr weiter unbedenklich möglich

Die Seuche tritt in der Regel auf, wenn der Vogelzug einsetzt. Seit Ausbruch der Geflügelpest am 30. Oktober wurden landesweit in zahlreichen Kreisen mehr als 4000 infizierte Wildvögel gefunden – doch bislang noch nicht in Stormarn, wo von kreisweit mehr als 100 Geflügelhaltern laut Kreisbauernverband rund 40 gewerbliche Züchter sind. „Wir hoffen, dass sich alle Geflügelhalter, insbesondere die Hobbyhalter, an die Allgemeinverfügung halten“, sagt Brinker. Denn die Folgen einer Infizierung sind weitreichend: Der Halter verliert nicht nur sein Vieh durch behördlich angeordnete Tötung, sondern das Kreisveterinäramt erklärt auch das Gebiet in einem Radius von drei Kilometern rund den Infektionsherd zum Sperrbezirk. Das bedeutet weitere Einschränkungen für alle dort ansässigen Geflügelställe. Brinker: „Dann kann der benachbarte Landwirt seine Enten nicht mehr zur Schlachtung bringen und hat finanzielle Einbußen. Auch Eier aus dem Bezirk dürfen nicht mehr verkauft werden.“

Doch eines stellt Brinker klar: „Man kann mit ruhigem Gewissen weiter Eier und Fleisch essen. Das Virus geht nicht auf den Menschen über. Der Mensch kann zwar Überträger des Virus sein, erkrankt aber selbst nicht.“ Landwirt Georg Lutz hat seine 300 Gänse, die er für die Bio-Metzgerei Dreymann auf dem Demeterhof Gut Wulfsdorf bei Ahrensburg züchtet, auf einem nahe gelegenen Feld in einem Gehege mit Foliendach untergebracht. Für ihn wie für alle anderen Züchter bedeuten die Pest-Auflagen einen erheblichen Mehraufwand.

Hühner für viele Landwirte wichtige Einkommensquelle

„Die Gänse können kein Gras mehr fressen, weil sie nicht mehr frei herumlaufen dürfen. Ich brauche mehr Getreide fürs Futter, dass wegen des Dürrejahrs ohnehin teurer ist“, sagt Lutz. „Die Geflügelpest ist nach dem Coronavirus und der Afrikanischen Schweinepest dieses Jahr das dritte Ding, was uns zu schaffen macht.“ Zwar machen die Gänse bei ihm nur einen kleinen Teil des Jahresumsatzes aus, für die Metzgerei Dreymann aber wäre es ein herber Verlust, wenn die Gänse infiziert und damit vorzeitig getötet und entsorgt würden. „Dann sind die Tiere weg und es gibt keine Alternative. Bei einem Verkaufspreis von knapp 30 Euro pro Kilo wäre das ein finanzieller Verlust von 45.000 Euro“, sagt Metzgermeister André Durda.

Für Geflügelzüchter Jan Burmeister aus Rausdorf sind seine 230 Hühner eine wichtige Einkommensquelle. „Wenn gekeult werden müsste, wäre das schlimm. Das wäre ein Totalausfall für dieses Jahr“, sagt Burmeister. Seinen Hühner-Mobilstall, der sonst auf wechselnden Grasflächen steht, hat er nun auf seinem Hof stehen und an einen alten Stall gesetzt. „Wir hoffen, dass die Pest möglichst schnell vorbeigeht.“ Eine scharfe Frostlage mit Schnee wäre jetzt gut, sagt Peter Koll vom Kreisbauernverband. „Dann würden die Wildvögel weiterziehen und die Gefahr wäre vorüber.“ Allerdings würden immer mehr Wildvögel wie zum Beispiel Wildgänse in Stormarn überwintern. Im Jahr 2016/17 habe sich die Geflügelpest bis Ende April gehalten.

Was tun bei verendeten Wildvögeln?

Wer tote oder sterbende Wasservögel wie Stockenten, Haubentaucher oder auch Möwen in der Natur findet, soll die Tiere an Ort und Stelle lassen.

„Bitte nicht anfassen oder zum Tierarzt bringen “, sagt Frank Brinker vom Kreisveterinäramt. „Das kann eine Verschleppung der Seuche verursachen.“

Stattdessen gilt: Informieren Sie das Kreisveterinäramt unter Telefon 04531/160 13 24 oder per E-Mail: veterinaerwesen@kreis-stormarn. de