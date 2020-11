Ahrensburg. Taucher der Landespolizei haben am Mittwochvormittag einen Teich in Ahrensburg durchsucht. Der Einsatz steht im Zusammenhang mit einer Familientragödie, die sich am 29. Oktober in Ahrensburg ereignet hatte. Damals war es nach Angaben der Polizei zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen einem 35-Jährigen und seinem 74 Jahre alten Vater gekommen. Nach

Nach einer Großfahndung ist am 29. Oktober ein 35 Jahre alter Mann am Bornkampsweg in Ahrensburg festgenommen. Er soll auf seinen 74 Jahre alten Vater eingestochen haben.

Foto: christoph leimig / HA

Abendblatt-Informationen soll der Sohn mit einem Messer zugestochen haben. Der Vater wurde vom Notarzt und Rettungsdienst behandelt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

„Ziel des Einsatzes war es, die Tatwaffe sicherzustellen“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ratzeburg auf Abendblatt-Anfrage. Dazu sei ein Teich in der Nähe des Tatortes überprüft worden. Nach Informationen der Redaktion handelt es sich um ein Gewässer auf einem Privatgrundstück an der Straße Jungborn im Norden Ahrensburgs. In einem Haus an der Straße soll sich die Tat ereignet haben. Ob bei der Suchaktion eine potenzielle Tatwaffe sichergestellt wurde, war zunächst unklar.

Familientragödie in Ahrensburg: Sohn flüchtete nach der Tat

Der 35-Jährige war unmittelbar nach der Tat zunächst geflüchtet. Die Polizei hatte sofort eine Großfahndung eingeleitet und auch Zivilfahrzeuge eingesetzt. Ein Suchhund hatte vor Ort die Fährte des jungen Mannes aufgenommen. Mehr als eine Stunde lang hatten die Beamten weite Teile des Ahrensburger Stadtgebiets durchkämmt, bis sie den Tatverdächtigen schließlich im Bornkampsweg im Stadtteil Wulfsdorf festnehmen konnten. fsn