Ahrensburg. Die Suche hat ein Ende: Die Stadt Ahrensburg hat am heutigen Dienstag bekanntgegeben, dass die ausgeschriebene Stelle eines Citymanagers jetzt besetzt werden konnte – und zwar mit Christian Behrendt. „Der 52-Jährige setzte sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gegen 160 Mitbewerber durch“, so Anja Gust vom Fachdienst Wirtschaftsförderung und Citymanagement. Behrendt soll seine Tätigkeit bereit am kommenden Montag, 16. November, aufnehmen.

„Christian Behrendt verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung und ein vielschichtiges Netzwerk aus Gewerbetreibenden, Einzelhändlern, Vertriebspartnern, Handwerkern, Sponsoren und Kreativen“, so Anja Gust. „Als studierter Volkswirt, ausgebildeter Kaufmann und Kommunikationsfachmann möchte er die Aktivitäten der Stadt Ahrensburg herausarbeiten, positionieren und als Alleinstellungsmerkmal in der Öffentlichkeit verstärken.“

Der neue Citymanager ist in Stormarn kein Unbekannter

Christian Behrendt ist in Stormarn kein Unbekannter. Er war unter anderem Veranstaltungsmanager im Schloss Tremsbüttel, Organisator des Trittauer Volkslaufes und von Kabarett- und Musikfestivals. Er war Radiomoderator und unter anderem als Pressesprecher der Lübecker Sandworld tätig. Als Quartiersmanager hat er bereits in Norderstedt-Mitte gearbeitet

Seit Jahren wird in Ahrensburg darüber diskutiert, ob und in welcher Form ein Stadtmarketing benötigt wird. Ein Konzept, das Politiker, Wirtschafts- und Verwaltungsvertreter unter professioneller Anleitung über zwei Jahre entwickelt hatten, wurde 2019 von CDU, Grünen und Wählergemeinschaft WAB abgelehnt. Sie entwickelten anschließend ein eigenes Konzept, das unter anderem die Stelle des Citymanagers vorsieht.