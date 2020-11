Bad Oldesloe. Im Kreis Stormarn sind über das Wochenende drei weitere Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich bei den Opfern um einen Mann und zwei Frauen aus der Altersgruppe der über 90-Jährigen. Seit Beginn der Pandemie sind nun 45 Erkrankte im Kreisgebiet gestorben.

187 Corona-Fälle in einer Woche

Seit Freitag registrierte das Gesundheitsamt in Bad Oldesloe 59 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert erreicht damit einen neuen Höchstwert.

Er liegt nun bei 76,5 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen und damit deutlich über dem Grenzwert von 50. Innerhalb einer Woche gab es 187 bestätigte Covid-19-Fälle in Stormarn.

Akut erkrankt sind 307 Stormarner. Auch die Zahl der Infizierten, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, steigt. Am Montagmittag um 13 Uhr waren es 13 Erkrankte. Der Rest befindet sich in häuslicher Isolation.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 1263 klinisch bestätigte Covid-19-Fälle in Stormarn.

