Ahrensburg. Es ist gegen 13 Uhr am Mittwochmittag, als ein Telefonanruf einen 53 Jahre alten Ahrensburger mitten in einen vermeintlichen Albtraum befördert. Am anderen Ende der Leitung ist die hysterische und weinerliche Stimme einer jungen Frau zu hören: „Papa, Papa, etwas Schreckliches ist passiert. Ich hatte einen Verkehrsunfall und habe einen Menschen überfahren.“

Die kurzen Zweifel gehen in den Ereignissen unter

Dass Andreas M. (Name geändert) gerade dabei ist, Opfer von dreisten Trickbetrügern zu werden und am Ende beinahe um einen hohen fünfstelligen Geldbetrag geprellt wird, ahnt er zu diesem Zeitpunkt nicht. Der Ahrensburger möchte anonym bleiben, seine Erlebnisse aber öffentlich machen, um andere Menschen vor den perfiden neuen Tricks der Kriminellen zu warnen.

Als er die Anruferin hört, denkt Andreas M. sofort an seine in Niedersachsen lebende Tochter (24). „Ich habe einen Schock bekommen“, sagt der Familienvater. Er habe zwar kurz Zweifel gehabt, ob das wirklich die Stimme seiner Tochter sei – „aber es ging alles so schnell“. Als „überfallartig“ beschreibt er die Situation. Auf Rückfragen habe die vermeintliche Tochter nicht reagiert, stattdessen den Hörer relativ schnell an eine zweite Frau weitergegeben.

Falsche Polizistin behauptet, die Tochter sei im Gefängnis

Diese stellte sich als Hauptkommissarin vor. „Sie hat ruhig und professionell mit mir gesprochen“, sagt M., der als Angestellter bei einer Uni in Hamburg arbeitet. „Die Frau erklärte mir, sie müsse zunächst überprüfen, ob sie überhaupt mit mir reden dürfe und fragte nach meiner Verwandtschaftsbeziehung zur Beschuldigten.“ Es folgte eine Abfrage der persönlichen Daten wie Name, Geburtstag und -ort. Anschließend behauptete die Betrügerin, alles stimme mit den ihr vorliegenden Angaben überein.

Dann habe die Frau ihm den Unfallhergang beschrieben. Seine Tochter habe jemandem die Vorfahrt genommen, eine 28-Jährige sei jetzt tot und alles sei ganz schrecklich, behauptete sie. Wegen der Folgen des Unfalls sei seine Tochter in Untersuchungshaft. „Das kam mir seltsam vor“, sagt der Ahrensburger. Da er am anderen Ende der Leitung jedoch weiterhin die Polizei wähnte, habe er die Geschichte geglaubt. „Ich hatte auch keine Zeit, darüber nachzudenken“, sagt er. Denn die Kriminelle habe ihm immer wieder neue Fragen gestellt, zum Beispiel, ob er etwas über den Beifahrer wisse. So gelangte sie an weitere Informationen über die Familie ihres Opfers. Denn der 53-Jährige erzählte, dass es der Freund seiner Tochter gewesen sein könnte. Daraufhin sagte die falsche Polizistin, dass der Freund schwer verletzt im Krankenhaus liege. „Wohl damit ich nicht auf die Idee komme, ihn anzurufen“, vermutet der Stormarner.

Die Kriminellen erhöhten stetig den zeitlichen Druck

Im weiteren Verlauf des Gesprächs habe die Anruferin den zeitlichen Druck stetig erhöht. Sie behauptete, die Kaution sei auf 85.000 Euro festgesetzt worden. Wenn der Ahrensburger die Summe nicht zahlen könne oder wolle, müsse seine Tochter über Nacht im Gefängnis bleiben. Danach erzählte sie, dass es der jungen Frau im Gefängnis überhaupt nicht gut gehe, sie schon mehrfach zusammengebrochen sei.

„Bei solchen Telefonaten wird der psychische Druck sehr geschickt aufgebaut und ständig erhöht, damit die Opfer der Forderung nachkommen“, sagt Polizeisprecher Lutz Theurer. So war es auch in dem Ahrensburger Fall. „Die falsche Polizistin behauptete, dass der Staatsanwalt in einer Stunde Feierabend mache und es dann zu spät sei“, sagt Andreas M. Zudem habe seine Tochter aus dem Gefängnis heraus nur einen Anruf und dafür die Nummer ihres Vaters gewählt. Die Drohung: Lege er auf, sei es vorbei.

Ahrensburger befolgt die Anweisungen der Betrüger

Die Betrügerin sagte, das Geld in bar zu benötigen. Auf seinen Einwand, dass er eine so große Summe natürlich nicht zu Hause habe, habe sie freundlich und hilfsbereit reagiert und ihm vorgeschlagen, die Bank und Freunde anzurufen. Das tat der Ahrensburger auch. Vieles sei ihm seltsam vorgekommen, sagt er. „Aber die ganzen kleinen Ungereimtheiten waren nicht groß genug, um mich wirklich aufhorchen zu lassen. Die Drohung war so schlimm, dass ich nicht auflegen konnte, denn es ging doch vermeintlich um meine Familie.“

Während die Betrüger am Festnetz in der Leitung blieben, rief der Stormarner per Handy bei der Bank und Freunden an. Keiner sei skeptisch gewesen. „Sie hätten mir alle Geld gegeben“, sagt er. „So wie ich den Betrügern die Geschichte geglaubt habe, haben sie mir geglaubt.“ Da Andreas M. per Telefon nicht genug Geld zusammenbekam, ging er nach draußen, um Nachbarn um Hilfe zu bitten. „Ich war etwa 15 Minuten unterwegs“, sagt er. „Als ich zurückkam, hatten die Betrüger aufgelegt. Offenbar hatten sie Angst, dass ich in der Abwesenheit mit der Polizei sprechen könnte.“

Ein 86-Jähriger übergibt mehrere Zehntausend Euro

Glück für den Ahrensburger. Doch in dem Moment sei der Schock groß gewesen. Er habe Angst gehabt, seiner Tochter nun nicht mehr helfen zu können. Im Internet suchte er die Telefonnummer der richtigen Polizei in ihrer Heimatstadt heraus. Die Ermittler erzählten ihm, dass es keinen tödlichen Unfall in der Region gegeben habe, er Betrügern aufgesessen sei.

Der Ahrensburger wählte die Telefonnummer seiner Tochter und wurde mit den Worten „Papa, was gibt’s?“ empfangen. „Meine Erleichterung war riesengroß“, sagt er. Später erstattete er Anzeige bei der Polizei in Ahrensburg. Andreas M. war nicht der einzige, der an dem Tag in der Schlossstadt von Betrügern überlistet werden sollte. Die Beamten registrierten sieben versuchte Straftaten, in zwei Fällen waren die Kriminellen mit der Masche erfolgreich. Ein 86-Jähriger wurde um einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag geprellt, eine Frau (85) um Schmuck im niedrigen fünfstelligen Wert.

Häufig zählen ältere Menschen zu den Opfern

Die Geldübergabe wurde in dem Telefonat mit dem 53-Jährigen noch nicht thematisiert. „Ich bin davon ausgegangen, dass ich direkt zum Gefängnis fahre und meine Tochter mit dem Geld auslöse“, sagt er. „Ich hoffe, dass ich mich nicht dazu hätte überreden lassen, die Summe irgendwo einem Betrüger in Polizeiuniform zu übergeben.“ Aber ausschließen könne er das nicht. „Das war ein perfides Psychospiel“, sagt er. Die Betrüger seien extrem professionell gewesen. Die falsche Polizistin sei gut geschult gewesen, habe akzentfrei und im perfekten Behördendeutsch gesprochen.

Polizeisprecher Lutz Theurer warnt anlässlich der Fälle: „Da häufig ältere Menschen von diesen Taten betroffen sind, werden Familienangehörige, Freunde und Nachbarn gebeten, die Senioren in ihrem Umfeld über diese aktuelle Betrugsmasche aufzuklären.“