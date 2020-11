Ahrensburg. Gegner der Corona-Maßnahmen planen für diesen Sonnabend erneut eine Protestaktion in Ahrensburg. In einer Chatgruppe mit dem Namen „Querdenken 410 Ahrensburg“ werben die Initiatoren um Unterstützer. Dort heißt es: „In der Zeit von 9.00-11.00 wollen einige von uns in ‘Vollmontur’ durch Ahrensburg mit Anzug, MNB (Anm. d. Red.: Mund-Nasen-Bedeckung) usw. mit Lautsprecher durch Ahrensburg ziehen um dabei ‘Schwarze Wahrheiten’ zu verbreiten.“ Mit der Aktion hoffe man, „wenigstens einige Leute wachzurütteln und auf unsere Seite zu ziehen.“ Ingo Lange, Leiter des Fachdienstes Innere Sicherheit bei der Kreisverwaltung, bestätigte auf Anfrage, dass eine Kundgebung bei der Behörde angemeldet worden sei. „Angemeldet wurde eine Veranstaltung mit 20 Teilnehmern unter dem Motto ‘Coronamaßnahmen – wir wollen noch mehr!’“, sagt er. Wer der Initiator ist, wollte Lange aus Datenschutzgründen nicht sagen.

Verschwörungstheorien und rechtes Gedankengut

Der Titel der Protestaktion ist wohl ironisch zu verstehen. Die Initiative „Querdenken“ entstand in Stuttgart. Sie richtet sich gegen die Corona-Politik der Regierung, sieht sich als Verteidiger des Grundgesetzes und der Freiheitsrechte. Bei den Kundgebungen traten wiederholt Verschwörungstheoretiker und Vertreter rechter Gruppen auf. Bereits Ende Oktober hatten rund 80 Teilnehmer vor dem Ahrensburger Rathaus gegen die Schutzmaßnahmen protestiert.