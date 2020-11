Ahrensburg. Von den 330 Millionen Euro, die der Bund und das Land zum Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen in Schleswig-Holstein bereitstellen, fließen 27 Millionen nach Stormarn. Darauf weist der CDU-Landtagsabgeordnete Tobias Koch aus Ahrensburg hin. Das entsprechende Gesetz zur Gewerbesteuerkompensation hat der Landtag in Kiel beschlossen.

Ahrensburg erhält höchste Ausgleichszahlung

Größter Einzelempfänger im Kreis ist laut Koch die 34.000-Einwohner-Stadt Ahrensburg, die rund acht Millionen Euro bekommt. Hohe Ausgleichszahlungen erhielten beispielsweise auch kleinere Orte wie Hoisdorf (1,2 Millionen), Siek (1,3 Millionen), Stapelfeld (1,8 Millionen) und Trittau (1,4 Millionen). Lütjensee und Braak bekämen jeweils mehr als 600.000 Euro.

Wegen der Corona-Pandemie klagen Kommunen über teils dramatische Steuereinbrüche. Mitten in der Krise komme es darauf an, dass die Städte und Gemeinden weiter ihren Aufgaben nachkommen könnten, so Koch, der auch Fraktionsvorsitzender seiner Partei ist. „Mit den jetzigen Ausgleichszahlungen dürfte das in den allermeisten Fällen sichergestellt sein“, sagt der Abgeordnete.

Kommunen sollen wie geplant investieren können

„Insbesondere sollen die Zahlungen dafür sorgen, dass die Kommunen ihre Investitionen wie geplant umsetzen können.“ Mit den Aufträgen zum Bau von Straßen und öffentlichen Gebäuden seien die Städte und Gemeinden ein weitaus größerer Wirtschaftsfaktor als das Land oder der Bund mit ihren Investitionen. „Auf diese Aufträge kommt es bei dem Wirtschaftseinbruch jetzt umso mehr an“, sagt Koch.

Der Politiker erwartet, dass viele Kommunen bei den Gewerbesteuereinnahmen sogar mehr Geld auf dem Konto haben als ohne Corona-Krise. Zum einen zahlen Bund und Land die Kompensation auf Basis des geschätzten Steuerausfalls vom Mai dieses Jahres. Das waren 330 Millionen Euro, die im September auf 277 Millionen nach unten korrigiert wurden. Dennoch verzichteten Bund und Land auf eine Reduzierung der zugesagten Summe. Zum anderen müssten die Kommunen eine Gewerbesteuerumlage von 35 Prozent an Land und Bund zahlen, wohingegen sie die Kompensation in voller Höhe behalten dürfen.

„Gerade die großzügige Handhabung sollte die Gemeindevertreter und Stadtverordneten dazu ermutigen, sinnvolle Investitionen in Kindertagesstätten, Schulen, Straßen und Sportanlagen nicht zu kürzen, sondern vielleicht sogar noch aufzustocken“, so Tobias Koch.