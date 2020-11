Ahrensburg. Die Polizei warnt vor Betrügern, die derzeit in Ahrensburg Senioren um hohe Geldbeträge oder wertvollen Schmuck prellen wollen. Allein am Mittwoch, 4. November, registrierten die Beamten sieben versuchte Straftaten in der Schlossstadt. Jedes Mal versuchten die Kriminellen, ihre Opfer am Telefon hereinzulegen. Zweimal waren sie mit der Betrugsmasche erfolgreich.

Die Kriminellen erbeuten Geld und teuren Schmuck

Ein 86 Jahre alter Ahrensburger übergab einem Betrüger einen laut Polizei „mittleren fünfstelligen Geldbetrag“. Im zweiten Fall erbeuteten die Täter von einer 85-Jährigen aus Ahrensburg Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Geldbetrages.

Bei den aktuellen Fällen in Ahrensburg gaben sich die Kriminellen am Telefon als Polizisten und Staatsanwälte aus. Sie forderten ihre Opfer auf, eine Kaution für inhaftierte Familienangehörige zu zahlen, damit diese wieder auf freien Fuß kommen könnten. Ein Anrufer behauptete zudem, Autohausbesitzer zu sein. Er erzählte, dass ein Familienangehöriger des Opfers einen schweren Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht habe und nun diesen Schaden bezahlen müsse.

Polizei bittet darum, Senioren zu warnen

„Bei den Telefonaten wird der psychische Druck sehr geschickt aufgebaut und ständig erhöht, damit die älteren Menschen der Forderung nachkommen“, sagt Polizeisprecher Lutz Theurer. Die Betrüger gingen oft sehr professionell vor. „Meist werden deutlich ältere Menschen angerufen und Notsituationen mit Angehörigen vorgetäuscht“, sagt der Polizeisprecher. Die Behauptung der Betrüger: Zur Linderung der Situation müsse Geld oder Schmuck an einem öffentlichen Ort an unbekannte Personen ausgehändigt werden.

Die Polizei appelliert an Familienangehörige, Freunde und Nachbarn, Senioren in ihrem Umfeld über die aktuelle Betrugsmasche aufzuklären.