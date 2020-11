Ahrensburg. Viele hatten es erwartet, einige dennoch gehofft. Doch seit dem Sonnabendabend ist klar: In Ahrensburg wird es in diesem Winter keinen Weihnachtsmarkt auf dem Rondeel geben. Der Veranstalter, der Ahrensburger Bürgerverein von 1874, hat dies bekanntgegeben. In einem Schreiben an die Mitglieder hat der 1. Vorsitzende Peter Wendt die Absage erläutert.

„Die Corona-Pandemie hat uns immer noch fest im Griff“, so Wendt. Zur Eindämmung würden erhebliche Einschränkungen und Auflagen, auch für Veranstaltungen, vom Gesetzgeber gefordert. „Nicht ohne Grund, denn die Gesundheit und Sicherheit der Bürger stehen oben an“, schreibt Peter Wendt. Die Auflagen seien aber auch schon jetzt sehr umfangreich. „Sie sind teilweise sehr kostenintensiv und wären für die geplante Zeit des Adventsmarkts über einen Zeitraum von rund fünf Wochen zu erbringen gewesen“, so Wendt. +

Bürgerverein will keine Risiken eingehen

Der Schutz der Besucher und Mitglieder ist es, der den Ausschlag für die Absage gegeben hat. „Wir wollen unter den aktuellen Voraussetzungen keine gesundheitlichen Risiken für Besucher und Mitglieder eingehen“, so Peter Wendt. „Schweren Herzens sagen wir den Adventsmarkt für dieses Jahr ab. Wir bedauern diese Entwicklung und freuen uns schon jetzt, den Adventsmarkt im kommenden Jahr wieder mitgestalten zu können.“