Ahrensburg. Großeinsatz der Polizei in Ahrensburg: Mehr als eine Stunde lang fahndeten die Beamten mit Suchhund und zahlreichen Streifenwagen im Ahrensburger Stadtgebiet nach einem Gewalttäter und konnten ihn schließlich am Abend festnehmen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war es am Nachmittag in einem Haus an der Straße Jungborn zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem 35 Jahre alten Mann und dessen 74 Jahre alten Vater gekommen. Nach Abendblatt-Informationen soll der Sohn mit einem Messer zugestochen haben. Zur Tatwaffe konnte die Polizei am Abend aber noch keine Angaben verlässlichen machen. Der Vater wurde vom Notarzt und Rettungsdienst behandelt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. „Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand nicht“, so Polizeisprecherin Rena Bretsch.

Festnahme am Bornkampsweg

Der 35-Jährige flüchtete nach der Tat. Sofort begann die Großfahndung der Polizei, bei der auch Zivilfahrzeuge beteiligt waren. Ein Suchhund nahm vor Ort die Fährte auf. Mehr als eine Stunde lang durchkämmten die Beamten weite Teile des Stadtgebiets, bis sie den Tatverdächtigen schließlich im Bornkampsweg festnehmen konnten. Bei dem Zugriff gingen die Polizisten mit Schild, Helm und Schutzwesten vor.

Der 35-Jährige wurde zunächst zur Polizeiwache in Ahrensburg gebracht. „Die Spurensicherung ist noch in vollem Gange“, sagte die Polizeisprecherin am Abend. „Die Ermittlungen zum Tatgeschehen, zum Täter und zu den Hintergründen laufen noch“, so Bretsch.