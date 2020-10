Ahrensburg. Zeitweise stand er auf der Kippe. Doch jetzt steht fest: Der erste verkaufsoffene Sonntag in der Ahrensburger Innenstadt nach der Corona-Pause ist gesetzt. Denn die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des Corona-Inzidenzwertes am Freitag hat ergeben, dass dieser den kritischen Wert von 50 nicht überschritten hat. Götz Westphal, Vorsitzender der Kaufleutevereinigung Ahrensburger Stadtforum, sagt: „Jetzt ist klar, dass der verkaufsoffene Sonntag und das Rahmenprogramm wie geplant stattfinden werden.“

Von Stadtforum hat Security-Personal engagiert

Von 11 bis 18 Uhr werden Foodtrucks auf zwei Flächen an der Großen Straße und einer weiteren in der Hagener Allee stehen. Und da das Motto ein kulinarisches ist, können sich Besucher das Kochen zu Hause ersparen und statt dessen mehr Zeit zum Bummeln einplanen. In den rollenden Imbisswagen werden fantasievolle Kreationen und allerlei Leckereien angeboten. Bei der Auswahl der Anbieter hat das Stadtforum darauf geachtet, dass Fleischliebhaber, Vegetarier und Veganer gleichermaßen auf ihre Kosten kommen können.

Sollte der Inzidenzwert bis Sonntag die 50er-Marke überschreiten, „werden wir uns auch auf diese Gegebenheiten einstellen“, so Westphal. Konkret heißt das: „Wir verändern die Anzahl der Sitzplätze.“ 500 seien derzeit pro Fläche erlaubt. „Wir haben schon freiwillig auf 300 begrenzt“, erläutert der Vereinsvorsitzende. Im Fall der Fälle würden die Plätze weiter auf 100 reduziert. „Das Ganze wird nach wie vor von einem Hygienekonzept begleitet“, betont Westphal. Das Stadtforum habe Security-Personal engagiert, das auf dem Gelände unterwegs sei. So können Besucherströme gelenkt, Zugang und Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände kontrolliert werden. Das Stadtforum schaffe die Voraussetzungen. Und: „Wir glauben an die Eigenverantwortung der Bürger.“

Die Geschäfte haben von 13 Uhr an geöffnet

„Natürlich wollen wir nicht zu einem Hotspot werden“, so Westphal. Hätte der Inzidenzwert am Freitag über 50 gelegen, „hätten wir abgesagt“. Das habe der Verein einstimmig so beschlossen. Die Aktion habe viele Facetten. „Viele meiner Kollegen haben schon Werbung geschaltet.“ Selbst eine Stadt wie Hamburg, deren Inzidenzwert über 50 liege, sage den verkaufsoffenen Sonntag nicht ab. „Wir tun uns auch schwer“, so Westphal. Aber: „Wir möchten auch, dass die Innenstadt weiterlebt.“

Die Geschäfte im Zentrum sind fußläufig zu erreichen und haben von 13 Uhr an geöffnet. Schnäppchenjäger, die auf der Suche nach günstigen Restbeständen aus der Sommerkollektion sind, könnten noch fündig werden. Zudem ist die neuen Herbstkollektion bereits eingetroffen. Wer von außerhalb mit dem Auto kommt, kann die Tiefgarage unter dem Einkaufszentrum CCA in der Klaus-Groth-Straße 2–4 nutzen.