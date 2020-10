Ahrensburg. Seit Mittwoch gilt in Stormarn eine erweiterte Maskenpflicht, nachdem der Corona-Inzidenzwert die kritische Marke von 35 übersprungen hatte. Bis Donnerstag, 13 Uhr, ist er angesichts von 108 Neuinfizierten innerhalb der vergangenen sieben Tage sogar auf den vorläufigen Höchstwert von 44,3 gestiegen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nun nicht mehr nur in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften und Arztpraxen getragen werden, sondern auch auf stark frequentierten Straßen, belebten Plätzen und Märkten. „Soll eine weitere großflächige Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden, stellt die konsequente Einhaltung dieser Maßnahme das einzig wirksame Vorgehen dar“, richtet Landrat Henning Görtz einen eindringlichen Appell an alle Stormarner und deren Gäste.

Organisatoren stehen im Austausch mit Gesundheitsamt

Götz Westphal vom Stadtforum Ahrensburg hofft, dass der Inzidenzwert nicht die 50er-Marke erreicht.

Foto: HA

Unterdessen bleibt ungewiss, ob die neuen Auflagen auch Auswirkungen auf lange geplante Veranstaltungen im öffentlichen Raum haben, wie etwa die verkaufsoffenen Sonntage am 25. Oktober in Ahrensburg und am 1. November in Bad Oldesloe. Die Haupteinkaufsareale beider Städte liegen ausnahmslos in jenen Bereichen, die von der Kreisverwaltung in einer am Mittwoch erlassenen Allgemeinverfügung als potenzielle Hotspots eingestuft worden sind.

„Wir gehen trotz der neuen Bestimmungen davon aus, dass der verkaufsoffene Sonntag wie angekündigt stattfinden wird“, sagt Götz Westphal vom Stadtforum Ahrensburg. Die Organisatoren stünden in ständigem Austausch mit dem Kreisgesundheitsamt. Dem liege längst ein detailliertes und bereits genehmigtes Hygienekonzept vor.

Bei einem Inzidenzwert über 50 geht nichts mehr

Wie bereits berichtet, hat das Stadtforum für das Rahmenprogramm 15 Foodtrucks geordert. Zehn sollen auf den Grandflächen an der Großen Straße stehen, weitere fünf an der Hagener Allee gegenüber der Post. „Um die Abstandsregeln einhalten zu können, wird es für die abgesperrten Truck-Bereiche Ein- und Auslasskontrollen durch spezielles Sicherheitspersonal geben“, berichtet Westphal. Vorgesehen sei zudem, in diesen Arealen Spender mit Desinfektionslösungen für die Hände aufzustellen.

Westphal plädiert trotz erhöhter Infektionszahlen für Augenmaß in der Risikobewertung solcherart Veranstaltungen. Bei mehr als 240.000 Einwohnern würden sich aus seiner Sicht rund 100 Neuinfizierte in sieben Tagen, von denen aktuell sogar nur drei stationär behandelt werden müssen, deutlich relativieren. „Sollte der Inzidenzwert bis Freitag, 18 Uhr, allerdings über die 50er-Marke steigen, werden wir den verkaufsoffenen Sonntag leider absagen müssen“, sagt Götz Westphal.

Bürgerverein hat Bedenken hinsichtlich des Adventsmarktes

Die Stadtverwaltung will am Sonntag in jedem Fall präsent sein, sollte es zu keiner Absage kommen. „Mit externer Unterstützung wollen wir das Geschehen sehr genau beobachten und begleiten. Damit uns hinterher nicht vorgeworfen werden kann, wir hätten stillschweigend Verstöße gegen die Corona-Regeln geduldet“, erklärt Bürgermeister Michael Sarach.

Auf entsprechende Erfahrungswerte hofft auch Peter Wendt vom Bürgerverein. „Wenn die Situation so bleibt wie im Moment, habe ich große Bedenken, dass wir den Adventsmarkt hinbekommen“, so Wendt. Etwa ein Drittel der 70 Vereinsmitglieder gehöre Risikogruppen an und stünde bei der Vorbereitung und Durchführung nicht zu Verfügung. Kämen dann noch hohe Kosten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen hinzu, wäre der Aufwand nicht mehr zu leisten.

Bauhofmitarbeiter verteilen 40 Schilder zur Maskenpflicht

Nach Veröffentlichung der jüngsten Allgemeinverfügung haben die Stormarner Städte mit risikoträchtigen Bereichen sofort damit begonnen, Hinweisschilder zu erstellen. Sie sollen noch vor dem Wochenende an allen neuralgischen Zugängen zu den gemeldeten Zonen platziert werden.

„Mitarbeiter des Bauhofs haben am Donnerstagvormittag etwa 40 Schilder am Zentralen Busbahnhof, dem Skateland, dem Exer sowie in der Fußgängerzone angebracht“, so Agnes Heesch, Medienkoordinatorin im Rathaus der Kreisstadt.

Bargteheide berät über Nachrüstung der Hinweistafeln

Am Weg durchs Schulzentrum in Bargteheide hängen diese Warnschilder bereits seit Wochen.

Foto: Stadt Bargteheide

In Bargteheide sah man sich schon vor Verschärfung der Maskenpflicht gut gerüstet. Da eines der fraglichen Areale ein von Anwohnern oft genutzter Weg quer durchs Schulzentrum ist, waren dort schon vor geraumer Zeit mehrere großformatige Hinweistafeln angebracht worden. „Momentan wird noch beraten, ob die Schilder durch entsprechende Aufkleber nachgeschärft werden müssen, da aus der Bitte Maske zu tragen ja nun ein Verpflichtung geworden ist“, so Stadtsprecher Alexander Wagner.

In Ahrensburg werden die kritischen Bereiche im Stadtzentrum am Freitagvormittag mit den Hinweisschildern ausgerüstet. „In einer ersten Auflage sind bislang 15 Plakate nach einer Internetvorlage erstellt worden. Anschließend wurden sie laminiert und auf Spanplatten aufgezogen, um sie wetterfest zu machen“, sagt Stadtsprecher Fabian Dorow.

Handlungsbedarf in Reinbek besteht nur am Bahnhof

Inzwischen haben auch die Südstormarner Städte Reinbek und Glinde potenzielle Hotspots nachgemeldet. In Reinbek ist es der Bahnhofsvorplatz mit den Bushaltestellen, in Glinde ist es der Marktplatz sonnabends und mittwochs von 6 bis 14 rund um die Verkaufszeiten des Wochenmarktes. „Hier haben wir naturgemäß das größte Verkehrsaufkommen, am Marktplatz allerdings vornehmlich zu den Marktzeiten“, sagt Ordnungsamtsleiter Bernd Mahns. Extraschilder haben seine Kollegen aus dem Rathaus bereits angefertigt.

Das bestätigt auch Reinbeks Bürgermeister Björn Warmer. „Außerhalb der Marktzeiten sehen wir in unserer Innenstadt eigentlich kein erhöhtes Ansteckungsrisiko, wie es etwa in den belebten Einkaufsstraßen im Zentrum Hamburgs gegeben ist“, so Warmer. Deshalb habe man sich ganz aufs Bahnhofsumfeld fokussiert, für das jetzt fünf Hohlkammerplakate erstellt werden sollen.