Großhansdorf. Der Betriebskindergarten der LungenClinic in Großhansdorf, die „Kita an der LungenClinic“, ist wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen worden. Nach Angaben des Krankenhauses wurden zwei Erzieherinnen und eine FSJlerin positiv auf Covid-19 getestet.

„Alle Erzieherinnen befinden sich in Quarantäne“, so Klinik-Sprecherin Marie-Therese Kron. „Mehrere Personen im direkten Umfeld sind nach den geltenden Bestimmungen getestet worden.“ In der Zeit des Ausbruchs seien keine Geschwisterkinder in anderen Kita-Einrichtungen oder Schulen in Großhansdorf betreut worden. „Die Situation ist unter Kontrolle und die LungenClinic arbeitet in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Stormarn zusammen“, so die Sprecherin.

Die LungenClinic Grosshansdorf ist ein international anerkanntes Lungenzentrum für sämtliche Erkrankungen der Lunge und Atemwege und feiert in diesem Jahr ihren 120. Geburtstag.