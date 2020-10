Ahrensburg. Am Anfang sind es Geschichten, die jeder Einzelne im Kopf trägt. Doch gerade diese Ideen führen wie ein roter Faden durch das Jugendprojekt „Raise your Voice“ und werden zusammen zu einer Einheit. Das Junge Theater Marstall in Ahrensburg hat das Stück einstudiert.

Gruppe überwindet unterschiedliche Denkweisen

Isabell (19) tanzt Ballett, Cliff (24) macht Breakdance. Wenn sie bei den Proben durch das Kulturzentrum wirbeln, sich dabei drehen und springen, vibriert der Boden unter ihren Füßen vor Energie. Dabei könnten ihre Tanzstile nicht unterschiedlicher sein. Während sich der Spitzentanz über Regeln und Perfektion definiere, gehe es bei Breakdance mehr um Inspiration, erläutert Teamleader Cliff, der in diesem Bereich die Koordination übernommen hat.

Es sei nicht leicht, dies zu einer gemeinsamen Choreografie zusammenzuführen, da die Unterschiede schon beim Warmmachen anfangen. „Dennoch überwinden wir die unterschiedlichen Denkweisen“, sagt Cliff. „Wir wollen zeigen, dass man gemeinsam stark ist und etwas auf die Beine stellen kann.“

Jeder konnte seine Ideen bei den Proben präsentieren

Beim ersten Kennenlernen habe sich schnell herauskristallisiert, woran die 14- bis 24-Jährigen besonderen Spaß haben. In kleinen Gruppen konnte trotz der Corona-Einschränkungen problemlos geübt werden. Einige der jungen Leute sind schon zum zweiten Mal dabei und wollen an den Erfolg des Vorjahresprojektes „Fremd“ anknüpfen.

„Da keiner in den Ferien weggefahren ist, hatten wir viel Zeit zum Üben“, sagt Christina Schlie, die zusammen mit Caroline Dibbern und Angela Kross die künstlerische Leitung des zweiten Ahrensburger Multicals übernommen hat. Jeder konnte das zur Probe mitbringen, was ihn bewegt. „Was uns gezeigt und von den Jugendlichen angeboten wurde, hat uns unglaublich berührt“, so Schlie. „Viele haben die Chance genutzt, ihr Herz zu öffnen und vieles auszuprobieren.“

Wie genau das Stück aussieht, steht noch nicht fest

Sie proben seit Monaten mit den Jugendlichen (v. l.): Christina Schlie, Caroline Dibbern, Stephanie Müller-Brangs, Angela Kross und Mauretta Heinzelmann.

Foto: Melissa Jahn

Herausgekommen sei ein Poetry Slam über Selbstliebe, ein Pamphlet über das Leben mit Allergien, ein Theaterstück, Tanz und vieles mehr. Es sei unglaublich, welche Themen, Ideen und Talente die Jugendlichen mitbrächten, betont Caroline Dibbern, die wie ihre Mitstreiterinnen zum zweiten Mal dabei ist. Trotz aller Kontraste ließen sich die Titel erfahrungsgemäß zu einem Gesamtstück zusammenfügen, auch wenn das Ergebnis zunächst unbekannt war.

Wie genau das Stück am Ende aussehen wird, stehe noch nicht fest. „Doch irgendwie kommt immer etwas Gutes raus“, sagt Dibbern. „Wir lassen uns selbst von den verschiedenen Facetten überraschen, die als Summe doch eine Geschichte ergeben.“

Titel passt auch auf die Zeit der Corona-Pandemie

Obwohl die Gruppe sich den Titel, der übersetzt „Erhebe deine Stimme“ heißt, bereits im vorherigen Jahr ausgesucht hatte, könnte er nicht treffender sein. So konnten die Jugendlichen die Zeit der Einschränkungen nutzen und alternative Möglichkeiten entdecken, ihre Gefühle auszudrücken und ihre Stimme erklingen zu lassen.

„Wir haben die Stücke nur koordiniert und aus einem riesigen Pool an Vorschlägen eine Auswahl getroffen“, sagt Mauretta Heinzelmann, die musikalische Leiterin. „Alles andere ist ein Angebot der Jugendlichen. Der Ursprung kommt direkt aus der Gruppe.“

Projekt wird von vier Bündnispartnern begleitet

Mit 19.000 Euro wird das Projekt durch das Bundesprogramm „Kultur macht stark – Bündnis für Bildung“ unterstützt. Es fördert lokale Angebote und richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche, die einen eingeschränkten Zugang zu Bildung haben. In Ahrensburg wird das Projekt von vier Bündnispartnern begleitet: Neben dem Kulturzentrum Marstall als Gastgeber sind auch die Heimgartenschule, das Jugendzentrum Bruno-Bröker-Haus und die Musicalschule Ahrensburg mit dabei.

Coronabedingt kann das Stück nicht wie im vergangenen Jahr vor Publikum aufgeführt werden. „Wir hoffen, die Show im nächsten Jahr live aufführen zu können“, sagt Caroline Dibbern. „Die Energie ist so toll, und es macht Spaß, diese vor Ort zu spüren. Es wäre zu schade, die Ergebnisse versanden zu lassen.“ Sie kann es sich gut vorstellen, sich auch im Folgejahr für eine Förderung des Bündnisses für Bildung zu bewerben.