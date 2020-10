Ahrensburg/Trittau. Die Polizei warnt vor Taschendieben, die derzeit in Stormarn und im benachbarten Herzogtum Lauenburg unterwegs sind. Demnach schlugen Kriminelle am Montag, 12. Oktober, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr gleich in mehreren Städten und Gemeinden zu – und zwar in Ahrensburg, Elmenhorst und Trittau sowie in Börnsen, Geesthacht und Büchen. „Bei den Tatorten handelte es sich hauptsächlich um Supermärkte und andere belebte Orte“, sagt Polizeisprecher Lutz Theurer.

Polizei mahnt, Wertsachen nicht aus den Augen zu lassen

In fünf Fällen sei das Portemonnaie aus der Jackentasche, der Handtasche oder dem Einkaufskorb des Opfers entwendet worden. In einem weiteren Fall habe der Täter das Opfer direkt angesprochen und unter einem Vorwand versucht, die Geldbörse zu stehlen. Theurer sagt: „Die Polizei rät dringend dazu, Wertgegenstände am Körper zu tragen, nicht aus den Augen zu lassen und so zu deponieren, dass sie von Unbefugten nicht in Besitz genommen werden können.“