Ahrensburg. Nach ihrem Umzug nach Hamburg setzten sich die Schauspielerin und Sängerin Anna Schäfer und deren Lebensgefährte, der Musiker Jochen Kilian, zusammen und spielten neue Möglichkeiten eines gemeinsamen künstlerischen Projekts durch. Beide konnten nicht ahnen, dass aus den anfänglichen Gedankenspielen ein neunköpfiges Swing-Ensemble ganz eigener Prägung entstehen würde. Als Anna & der Swing Klub steht es am Donnerstag, 19. November (20 Uhr), auf der Bühne des Alfred-Rust-Saals in Ahrensburg.

Mit Giovanni Weiss ist ein virtuoser Gitarrist dabei

Doch zurück zu den Anfängen: Schnell gingen ihre Gedanken in Richtung Swing, einem Genre, dem sie sich beide verbunden fühlten. Anna Schäfer brachte unter anderem Hollaender-Songs ins Spiel. Sie sagt: „Bei dem Gedanken, mit einer Band aufzutreten, kam Jochen ins Schwelgen.“ Es habe ihn an die Zeit erinnert, als er als Jugendlicher eine eigene Band gehabt habe. Weitere Mitglieder mussten gefunden werden. Da passte es gut, dass der Pianist durch seine frühere Tätigkeit als Musical-Direktor am Theater des Westens in Berlin gute Kontakte zu renommierten Musikern geknüpft hatte. Hinzu kamen solche in die Hamburger Musikerszene. „Nur ein exzellenter Gitarrist fehlte noch“, erzählt Schäfer.

Kurzerhand googelte Kilian die Begriffe Gitarrist und Hamburg und stieß dabei auf Echo-Preisträger Giovanni Weiss, einen virtuosen Gitarristen mit hervorragendem Ruf in Fachkreisen. „Wir haben ihn über Facebook kontaktiert und er hat direkt geantwortet“, sagt Schäfer. Kurze Zeit hätten sie bei Weiss im Wohnzimmer gesessen. „Er sagte, ich bin dabei“, so einfach sei das gewesen, erinnert sich die Sängerin. 2017 dann der erste Auftritt beim Filmfest Hamburg. Der war ein Wagnis, Schäfer sagt: „Wir hatten nie zuvor in kompletter Formation zusammengespielt.“ Das erste Konzert drei Tage später im Club Uebel & Gefährlich sei ein voller Erfolg gewesen. „Sie haben es sehr geliebt und gesagt, wir können jederzeit wiederkommen.“

Bandbreite von Partymusik über getragene Nummern

Die Sängerin und ihre Musikerkollegen freuen sich auf den Auftritt in Ahrensburg. „Wir sind relativ junge Band und als es für uns so richtig anfing loszugehen, kam Corona dazwischen.“ Die Musiker wollen das Lebensgefühl und die Begeisterung auf die Bühne bringen, die der Swing in seinen Anfangsjahren beim vorwiegend jungen Publikum erzeugte. Daher sind die Arrangements nicht klassisch-gemütlich wie bei einem Frühschoppen, sondern so, „dass es in den Füßen kribbelt und man aufspringen und tanzen möchte“. Swing solle nichts Altbackenes haben, so die Sängerin. Sondern dieses Fieber transportieren, das er damals erzeugt habe. „Wir lieben die Musik und wollen zeigen, wie modern sie sein kann.“ Und damit auch ein junges Publikum ansprechen, so weisen einige Nummern Reggae-Anklänge oder auch mal eine Rap-Einlage auf. „Wir wollen die Klassiker aber nicht zerstören, sondern feiern den respektvollen Umgang mit dem Original“, betont Anna Schäfer.

Die Lebenslust, die sie vermitteln, liegt den Musikern im Blut. Schäfer erinnert sich an den Abend nach einem Konzert. „Wir haben bis 3 Uhr an der Hotelbar weitergespielt, das war ein Traum.“