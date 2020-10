Ahrensburg. Die Ahrensburger Buchhandlung Stojan setzt ihre Veranstaltungsreihe mit Autorenlesungen „Literatur Live“ fort. Am Donnerstag, 22. Oktober (20 Uhr), stellt Agnes Krup ihren neuen Roman „Sommergäste“ im Kulturzentrum Marstall vor.

Auf die Frage, was sie an Krups Roman besonders schätze, antwortet Buchhändlerin Gabriele Niebuhr: „Gleich von der ersten Seite an hat mich die Atmosphäre angesprochen.“ In dem Buch flüchtet die amerikanische Erfolgsautorin Charlotte 1925 in Begleitung ihrer Beschützerin und Lebensgefährtin Ellen in die Sommerfrische auf eine kleine kanadische Insel. „Schon die Schilderung der Stimmung, als der Dampfer auf Rockcliff Isle zufährt, hat mich gefangen genommen“, sagt Niebuhr. Krup lasse in ihren Werken unterschiedliche Epochen authentisch und bildreich auferstehen.

Krup hat familiäre Verbindungen nach Ahrensburg

Doch die heimliche Hauptfigur des Romans sei Ellen. „Sie hat auf ihre Karriere als Bildhauerin zuliebe von Charlotte verzichtet“, erläutert die Buchhändlerin. Die Begegnung mit dem Ornithologen Crawford führe zu einem Aha-Erlebnis, das Ellen neuen Zugang zu ihrer künstlerische Leidenschaft ermögliche. Es entwickele sich eine Dreiecksgeschichte, die Ellens Leben aus der Balance bringe.

Inspiriert zu dem Stoff wurde die Autorin durch die Insel und zwei Menschen, die dort lebten: Schriftstellerin Willa Cather und der Ornithologe Allan Moses. Krup, die familiäre Verbindungen nach Ahrensburg hat, lebt heute in Norddeutschland und im Hudson Valley.