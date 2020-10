Ahrensburg. Ein Ladendetektiv hat einen 35-Jährigen beim Diebstahl in einem Drogerie-Markt an der Brückenstraße in Ahrensburg erwischt. Die Mann hatte bei der Tat am Montag, 12. Oktober, eine speziell präparierte Tasche dabei, in der er diverse gestohlene Hygieneartikel im Wert von mehreren Hundert Euro deponiert hatte. Die Tasche war nach Angaben der Ermittler so gestaltet, dass sie eine vorhandene Diebstahlsicherung umgehen konnte.

Mangels Haftgründen wurde der Dieb wieder auf freien Fuß gesetzt

Die alarmierten Polizisten nahmen den Dieb vorläufig fest und brachten ihn auf das Polizeirevier in Ahrensburg. Zudem stellten sie die Tasche sicher. Polizeisprecherin Sandra Kilian sagt: „Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Beschuldigten mangels Haftgründen.“