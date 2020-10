Ahrensburg. Der Abriss der Kindertagesstätte „Kleine Nordlichter“ in Ahrensburg startet am heutigen Sonnabend. Der Eigentümer der Einrichtung am Wulfsdorfer Weg, der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Hamburg-Ost, möchte das 1967 eingeweihte Gebäude durch einen Neubau ersetzen. „Das Bestandsgebäude hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht“, sagt Remmer Koch, Sprecher des Kirchenkreises. Der Abriss soll binnen 20 Tagen abgeschlossen sein. Für das Jahresende 2021 ist der Bezug der neuen Kita geplant.

Für Neubau ist Grundstückstausch mit Stadt nötig

In der Kita werden derzeit in vier Gruppen 80 Jungen und Mädchen zwischen drei und sechs Jahren betreut, dazu gibt es einen Hort mit 15 Plätzen in der Nachmittagsbetreuung. Bis zur Fertigstellung des Neubaus ist die Kita in einem Containerprovisorium auf dem Gelände hinter der Einrichtung untergebracht. „Mit dem Neubau können wir zusätzliche Betreuungsplätze schaffen“, sagt Koch. Das neue Gebäude wird laut Kirchenkreis 130 Kindern Platz bieten: drei Krippengruppen und fünf Gruppen im Elementarbereich.

Der Entwurf des Büros Carsten Grobe Architektur und Gebäudetechnik aus Hannover sieht einen Bau mit rund 1350 Quadratmeter Nutzfläche verteilt auf zwei Stockwerke vor. Koch: „Im Erdgeschoss werden die Krippengruppen, die Küche, zwei Essensräume und ein Bewegungsraum unterkommen, im Obergeschoss die Elementargruppen.“ Für die Realisierung des größeren Neubaus ist ein Grundstückstausch der Kirche mit der Stadt Ahrensburg nötig. Ihr gehört der Wanderweg „Kattensteert“, der derzeit östlich in einem Bogen an der Kita vorbeiführt. Die Trasse soll auf die westliche Seite verlegt werden, auch die Fußgängerampel am Wulfsdorfer Weg wird in Richtung Westen versetzt.