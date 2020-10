Ahrensburg/Trittau. Falsche Verdächtigung lautete die Anklage gegen einen Türsteher einer Trittauer Diskothek am Mittwoch vor dem Amtsgericht Ahrensburg. Riccardo C. (Name geändert) soll einen 17 Jahre alten Gast zu Unrecht beschuldigt haben, Reizgas eingesetzt zu haben.

„Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, einen Anderen wider besseres Wissen einer rechtswidrigen Tat bezichtigt zu haben, mit dem Ziel, einen Dritten zu entlasten“, sagte Staatsanwältin Laura Schmidt. Gegenüber der Polizei habe der 42 Jahre alte Lübecker auf seinen Angaben beharrt, obwohl die Beamten ihn mit Verweis auf Ermittlungserkenntnisse darauf hingewiesen hätten, dass sich die Geschehnisse nicht so zugetragen haben könnten. Auch vor Gericht wies der Angeklagte den Tatvorwurf zurück und bekräftigte seine Version der Ereignisse

Der junge Mann sei stark alkoholisiert gewesen

Demnach habe er am späten Abend des 10. Dezember 2017 mit zwei Kollegen Dienst gehabt, als der 17-Jährige an die Einlasskontrolle der Diskothek kam. Der junge Mann sei stark alkoholisiert gewesen. Der Sicherheitsdienst habe dem 17-Jährigen deshalb den Einlass verweigert. „Als er sich weigerte, zu gehen, haben wir ihn zu zweit auf den Parkplatz begleitet“, so der 42-Jährige. Bis dahin stimmte C.s Schilderung des Abends mit derjenigen der Anklageschrift überein.

Doch für das, was danach geschah, wich die Darstellung des Türstehers deutlich von den Ermittlungserkenntnissen der Staatsanwaltschaft ab. „Ich habe ein Zischen gehört, das ich aufgrund meiner Berufserfahrung zweifelsfrei einer Sprühdose mit Reizgas zuordnen konnte“, so C. Da habe er die Dose in der Hand des 17-Jährigen erblickt. „Er hat offenbar versucht, mich und meinen Kollegen damit zu attackieren“, sagte der Angeklagte. Die Sprühdose hätten sie sichergestellt und als der 17-Jährige noch immer nicht den Vorplatz der Diskothek verlassen wollte, die Polizei alarmiert.

Verfahren wurde gegen eine Geldauflage eingestellt

Die Staatsanwaltschaft hält C.s Darstellung für unglaubwürdig. Als die Polizeibeamten eintrafen, sei der 17-Jährige nicht ansprechbar gewesen, habe nicht allein laufen können und sei immer wieder zusammengesackt. „Das spricht nicht dafür, dass er in der Lage war, Reizgas einzusetzen“, so Staatsanwältin Laura Schmidt. Zudem habe der junge Mann tränende Augen gehabt, die darauf hindeuteten, dass er selbst mit dem Gas Kontakt gehabt habe. „Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass der Angeklagte mit seiner Darstellung seinen Kollegen schützen wollte, der das Reizgas widerrechtlich eingesetzt hat“, so Schmidt. Dieser sei bereits in einem separaten Verfahren wegen Körperverletzung schuldig gesprochen worden.

Letzlich wurde C. dennoch nicht verurteilt. „Es gibt keine eindeutigen Beweise“, sagte Richterin Gisela Happ. Es gebe keine Zeugen außer den drei Beteiligten. „Klarheit könnte nur eine kriminaltechnische Untersuchung der Sprühdose auf Fingerabdrücke bringen“, so Happ. Die dauere Monate und sei für den Tatvorwurf unverhältnismäßig aufwendig. Alle Verfahrensbeteiligten verständigten sich deshalb, das Verfahren gegen die Auflage von 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit einzustellen. Im Falle einer Verurteilung wegen falscher Verdächtigung hätten C. eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Gefängnis gedroht.