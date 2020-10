Todendorf. Am frühen Montagmorgen hat ein bisher unbekannter Mann versucht, die Tankstelle auf dem Rastplatz Buddikate West zu überfallen. Doch coronabedingte Schutzmaßnahmen durchkreuzten seinen Plan.

Überfall auf Tankstelle auf Rastplatz Buddikate geht schief

Wie die Polizeidirektion Ratzeburg mitteilte, betrat der Mann gegen 00.20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle auf dem Rastplatz Buddikate. Er forderte von dem Mitarbeiter hinter der Kasse Bargeld und schob gleichzeitig einen roten Plastikeimer mit der Aufschrift „Bauhaus“ über den Tresen. Der Eimer blieb allerdings an der Plexiglas-Abtrennung, die aufgrund der Coronamaßnahmen angebracht sind, hängen. Daraufhin wurde der Täter unruhig und verließt mit dem Eimer fluchtartig die Tankstelle in Richtung Todendorf. Eine Fahndung im Bereich des Tankstellengeländes verlief ohne Erfolg. Der Tankstellen-Mitarbeiter beschrieb den Täter so: etwa 1,80 Meter groß, ungefähr 120 Kilo schwer, dunkle Jacke, schwarz-grüner Motorradhelm, grüner Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum beschriebenen Täter geben kann, meldet sich unter Telefon 04102/8090. isa​