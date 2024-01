Nordsee: Neujahrsbaden auf Sylt – Mutige trotzen eisigem Wasser

Pünktlich zum neuen Jahr wurde die Badesaison eröffnet. In teils ausgefallenen Kostümen begaben sich Schwimmer in die Fluten.

Sylt. Neujahr auf Sylt bedeutet in der Regel eins: das alte Jahr – oder wenigstens den Kater vom Vorabend – mit einem erfrischenden Bad in der Nordsee beim Neujahrsbaden abwaschen. Selbst die winterlichen Wassertemperaturen von gerade einmal 4 Grad konnten die Wasserratten nicht abhalten, sich in die Fluten zu stürzen.

Ein echter Nordsee-Fan begibt sich einfach das ganze Jahr ins Meer. Nicht fehlen durfte bei dem Event, das traditionell die Badesaison am Wenningstedter Strand eröffnet, die teils schrille Verkleidung der Teilnehmer. Mit mal mehr, mal weniger auf der Hut spritzen hier Quallen neben Froschkönigen und dem ein oder der anderen Weihnachtsmann oder -frau.

Am traditionellen Neujahrsbaden auf Sylt nahmen etwa 120 Wasserratten teil.

Foto: AURORA SYLT / Georg Supanz

Sylt: 120 Teilnehmer wagen sich bei traditionellem Neujahrsbaden in die eisige Nordsee

Etwa 2000 Zuschauer beobachteten gegen 14 Uhr vom Trockenen aus das Treiben der fast 120 Teilnehmer. Dabei dürfte es ihnen jedoch nicht sonderlich viel wärmer gewesen sein. Denn auch an Land waren es gerade einmal 6 Grad plus, zudem wehte die Nordsee-typische steife Brise.

