Sylt: Weihnachtsbaden – 150 Menschen springen in die kalte Nordsee

Westerland. Auch in diesem Jahr haben sich wieder etliche Menschen auf Sylt zu Weihnachten in die kalte Nordsee gewagt. In Westerland fiel am 2. Weihnachtstag um 14.30 Uhr der Startschuss zum Sprung in die kalten Fluten. An dem 37. Westerländer Weihnachtsbaden, zu dem der Insel Sylt Tourismus-Service eingeladen hatte, nahmen 150 Personen teil.

Am Strand vor Westerland hatten sich zahlreiche Besucher versammelt, um das bunte Treiben zu beobachten. AURORA SYLT / Georg Supanz

Foto: AURORA SYLT / Georg Supanz

Rund um die Musikmuschel laden Gastronomiestände zum gemütlichen Verweilen ein. Musikalisch begleitet wird das Weihnachtsbaden vom Sylter Shanty-Chor.

Auch der Weihnachtsmann ging auf Sylt baden. AURORA SYLT / Georg Supanz

Foto: AURORA SYLT / Georg Supanz

