Burn-out – Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel nimmt lange Auszeit

Sylt. Jetzt sei der Moment da, in dem seine Gesundheit vorgehen muss. Das habe Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) gemeinsam mit seinem Arzt beschlossen, wie es in einem Facebook-Post seines Accounts heißt. In den kommenden Wochen ist er deshalb krankgeschrieben. Denn der 49-Jährige leidet am Burn-out-Syndrom.

„Aufgrund einer diagnostizierten belastungsbedingten, seelischen Erkrankung (‚Burn-out‘) wurde ich vom behandelnden Arzt krankgeschrieben“, heißt es in dem Post. Er werde die kommenden Wochen nutzen, um Behandlungsangebote wahrzunehmen. Auch die Gemeinde Sylt bestätigte, dass Häckel krankgeschrieben ist.

Wie lange genau der 49-Jährige eine Auszeit nehmen muss, ist noch unklar. Während seiner Abwesenheit werde er von seinen Stellvertretern vertreten, heißt es in dem Facebook-Beitrag. Stellvertretender Bürgermeister der Insel ist Carsten Kerkamm (CDU).

Häckel ist seit 2015 Bürgermeister von Sylt. Hinter dem Westerländer Rathauschef liegen turbulente Monate. So gab es im Spätsommer vergangenen Jahres viele Reibereien wegen einer geplanten Gemeindereform.

Auch finanzielle Probleme, in denen die Insel steckt, sorgten für Kritik an der Verwaltung. Seit zwei Jahren gilt dort der Nothaushalt.