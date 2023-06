Letzte Generation mit nächster Aktion auf Sylt – diesmal traf es Luxusgeschäfte

Dieses Mal hat es Geschäfte in einer Nobelmeile in Kampen getroffen. Die Aktivisten setzten auf altbewährte Methode.

Kampen (Sylt). Erneut haben Aktivisten der Letzten Generation eine Farbattacke auf Sylt verübt. Dieses Mal traf es zwei Geschäfte auf der Luxusmeile Störnwai in Kampen. Nach eigenen Angaben setzte die Gruppe auf ihre altbewährte Taktik: Aus Feuerlöschern sprühten sie knallig orange Warnfarbe auf die beiden Nobelgeschäfte. Damit wollen sie auf Überkonsum und Verschwendung aufmerksam machen, heißt es in einer Mitteilung der Letzten Generation.

Es ist die dritte Farbattacke, die die Aktivisten in den vergangenen elf Tagen auf der beliebten Ferieninsel gestartet haben. So hatte die Letzte Generation in der vergangenen Woche einen Privatjet auf dem Sylter Flughafen besprüht und kurz darauf die Bar des Luxushotels Miramar beschmiert. Erst am Mittwoch fand auf einem Golfplatz eine Aktion statt.

Letzte Generation: Erneut verüben Aktivisten Farbattacke auf Ferieninsel Sylt

Auf einem Foto, das nach der jüngsten Attacke veröffentlicht wurde, posieren vier Personen vor einem der beiden markierten Luxusgeschäfte. Die drei Männer und eine Frau tragen ebenso orangefarbene Warnwesten und halten Transparente in den Händen. Darauf steht: „Für wen machen Sie Politik, Kanzler Scholz?“ und „Art. 20a GG = Leben schützen“. Es ist ein Verweis auf den Artikel 20a des Grundgesetzes. Grob gesagt, regelt es die Verantwortung des Staates, auch die Lebensgrundlage künftiger Generationen zu schützen.

Gegen 12 Uhr ist die Polizei über den Vorfall informiert worden, erklärt eine Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion in Flensburg. Von einigen Personen seien die Personalien aufgenommen worden. Wie viele genau an der Aktion beteiligt waren, ist aber noch nicht klar. „Der Polizeieinsatz läuft noch“, sagte die Sprecherin.

Mindestens ein Nobelgeschäft sei mit der Farbe angegriffen worden, heißt es vonseiten der Polizei. Die Letzte Generation spricht in ihrer Mitteilung von zwei Zielen: Dem Juwelierladen Wempe und der Boutique Gallery Michael Meyer. Der Laden für Luxuskleidung ist auch in dem Foto zu sehen, das die Letzte Generation veröffentlicht hat.

