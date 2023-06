„Renaturiert“ – Letzte Generation gräbt Golfplatz auf Sylt um

Hamburg/Hörnum (Sylt). Sie kamen mit Spaten, Schaufeln, blumiger Kleidung und orangefarbenen Warnwesten: Umweltaktivisten der Gruppe „Letzten Generation“ haben am Mittwochvormittag in Hörnum (Sylt) die Spielbahn eines Golfplatzes umgegraben und nach eigenen Angaben „renaturiert“.

Auf Fotos sind insgesamt fünf Teilnehmer der Aktion zu erkennen. Sie hätten Samen ausgestreut, Setzlinge und Blumen gepflanzt und danach „liebevoll gegossen“, hieß es in einer Mitteilung. Die Fahne des Golflochs sei gegen ein grünes Schild mit der Aufschrift „Naturschutzgebiet“ ausgetauscht worden. Danach wurde ein Banner mit der Aufschrift „Euer Luxus = unsere Wasserknappheit“ entrollt.

Golfplatz umgegraben – Letzte Generation zum dritten Mal auf Sylt zu

Mit der Aktion wolle die Gruppe auf die Ressourcenverschwendung durch die wohlhabendsten Mitglieder der Gesellschaft aufmerksam machen, hieß es dazu. „Die reichsten zehn Prozent der in Deutschland lebenden Menschen verbrauchen allein so viel Energie wie die finanziell schwächsten 40 Prozent der Deutschen zusammen. Es muss aufhören, dass ein kleiner Teil unserer Gesellschaft so verschwenderisch lebt, während der Großteil der Gesellschaft die Kosten dafür tragen muss“, schrieb die „Letzte Generation“ dazu.

Blumiger Protest: Eine Aktivistin der „Letzten Generation“ auf dem Golfplatz in Hörnum (Sylt).

Foto: JONAS GEHRING / IMAGO/aal.photo

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 11.10 Uhr alarmiert. „Wir sind vor Ort und sondieren die Lage“, sagte ein Sprecher. Genauere Angaben zu dem Einsatz gab es zunächst nicht.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vergangene Woche hatte die „Letzte Generation“ mit zwei Farbsprühaktionen auf Sylt Aufsehen erregt. Am Dienstag hatten Klimaschutz-Demonstranten auf dem Flughafen einen Privatjet orange bemalt. Zwei Tage später wurden im Foyer eines Fünfsternehotels Wände und Inventar besprüht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.