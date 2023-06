Sylt: Lanserhof – so läuft es im Luxus-Gesundheitsresort nach einem Jahr

Sylt. Vor einem Jahr hat der Lanserhof auf Sylt mit dem Probebetrieb begonnen. Jetzt zieht Christian Harisch, Geschäftsführer und Miteigentümer des exklusiven Gesundheitsresorts in List, im Abendblatt-Gespräch eine erste Bilanz.

„Wir sind extrem zufrieden mit der Nachfrage und sehr glücklich, auf Sylt zu sein. Und auch die hohe Zufriedenheit unserer Gäste freut uns. Eine Dame hat uns sogar schon zum dritten Mal innerhalb des ersten Jahres besucht.“

Luxus-Resort Lanserhof auf Sylt: Gäste kommen auch aus den USA

Über konkrete Auslastungszahlen spricht der Unternehmer nicht, aber verrät etwas anderes: „Mit dem Lanserhof ist Sylt vielleicht ein kleines Stück internationaler geworden. Unser erster Gast nach der Eröffnung kam aus Washington. Insgesamt sind es etwa zehn Prozent der Gäste, die wir aus den USA begrüßen können“, so Harisch.

„Unsere Gäste kommen auch aus der Schweiz und den skandinavischen Ländern. Die meisten sind aber dankenswerterweise aus Deutschland.“ Die Eröffnung des Lanserhofs musste mehrfach wegen baulicher Verzögerungen im Bauablauf verschoben werden.

Sylt: Lanserhof – Klimaanlagen wurden nachträglich eingebaut

Zunächst waren rund 120 Millionen Euro an Kosten – einschließlich des Grundstücks – veranschlagt worden. Dem Vernehmen nach waren es im Endeffekt 150 Millionen Euro. Christian Harisch: „Ich habe gelernt, dass man auf Sylt Geduld haben muss.“

Auch nachdem der Probebetrieb gestartet war, gab es immer wieder neue Überraschungen, wie zum Beispiel, „dass es auf Sylt im vergangenen Sommer doch wärmer als gedacht war und wir nachträglich Klimaanlagen einbauen mussten.“

Diagnostikzentrum mit zehn Suiten bis auf Innenausbau fertig

Wichtig ist Harisch, dass das Projekt auf der Insel nicht auf ein paar Jahre ausgelegt sei. „Wir möchten schon zumindest die nächsten 50 Jahre auf Sylt bleiben“, kündigt er an.

Inzwischen ist auf dem Areal auch das Diagnostikzentrum mit weiteren zehn Suiten bis auf den Innenausbau fertig – dieses ist über einen Tunnel mit dem Haupthaus verbunden. „Wir haben das Gebäude absichtlich noch nicht ausgebaut. Jetzt konzentrieren wir uns erst mal auf unser Haupthaus und können uns darüber freuen, dass wir uns in ruhigem Fahrwasser befinden“, so Harisch. „Ich vergleiche das gerne mit dem Dünengras, das wir vor unserem Lanserhof gepflanzt haben.“ Das wachse auch langsam.

Lanserhof Sylt: Stararchitekt hat Gesundheitsresort entworfen

Der Lanserhof, gestaltet vom Düsseldorfer Stararchitekten Christian Ingenhoven, ist auf dem ehemaligen Offiziersheimareal im nördlichsten Ort der Insel entstanden. Dort finden betuchte Gäste 55 Zimmer und Suiten sowie einen großzügigen Spa-Bereich mit Innen- und Außenpool.

Der Lanserhof in List auf Sylt bietet den Gästen auch einen Außenpool.

Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services / Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Das Herzstück ist der medizinische Bereich, der sich mit seinen Behandlungsräumen auf rund 5000 Quadratmetern erstreckt. Eigentlich ist Harisch ein entspannter Zeitgenosse, aber was der Tiroler nicht leiden kann, ist, wenn der Lanserhof als ein Luxushotel bezeichnet wird. „Wir sind eine Klinik. Und der Luxus, den wir bieten, ist unser Angebot im medizinischen Bereich. Auch die Architektur des Hauses ist reduziert – hier finden Sie keine goldenen Wasserhähne. Dafür sind uns Naturmaterialien wichtig.“

Was Elbtower-Bauer René Benko und Christian Harisch verbindet

Das Gebäude wird vom größten Reetdach Europas bedeckt, das immerhin 17.000 Quadratmeter misst. Den Grundstein für sein Gesundheitsimperium legte Harisch mit Kommerzialrat Toni Pletzer und Andreas Wieser vor 25 Jahren.

Damals übernahm er von René Benko – der schillernde österreichische Immobilienunternehmer baut aktuell in Hamburg den Wolkenkratzer Elbtower – das Kurhotel Lanserhof in Lans bei Innsbruck. Seit 1998 hat er daraus eine Marke kreiert. Seit elf Jahren gibt es ein weiteres Resort am Tegernsee, seit einem Jahr den Sylter Standort und in Hamburg unter anderen das Gesundheitszentrum Lans Medicum am Stephansplatz in der Innenstadt.

Sylt: Lanserhof – Ex-Sansibar-Küchenchef kocht für die Gäste

Insgesamt sind für die Gruppe in Deutschland und Österreich rund 800 Angestellte tätig. Zur Philosophie des Hauses gehört, dass kein Kaffee und Alkohol serviert werden. Auf Sylt ist der langjährige Sansibar-Küchenchef Dietmar Priewe für das kulinarische Wohl der Gäste zuständig. „Der Speiseplan wird auf jeden Gast individuell zugeschnitten. Es kann sein, dass man an einem Tisch sitzt und dort vier unterschiedliche Menüs serviert werden“, sagt Harisch.

Fleisch und Fisch gibt es nur sehr reduziert. „Wir propagieren die pflanzliche Ernährung.“ Und mit dem regionalen Bezug nimmt es Harisch sehr ernst. „Wir können etwa 90 Prozent unserer Lebensmittel von der Insel oder zumindest aus Schleswig-Holstein beziehen.“ Der Mindestaufenthalt im Lanserhof beträgt übrigens sieben Tage und kostet ab 6000 Euro einschließlich medizinischem Basisprogramm.

Christian Harisch lebt in Kitzbühel und hat ein kleines Hotelimperium

Der Lebensmittelpunkt von Harisch ist Kitzbühel im österreichischen Tirol. In dem mondänen Ferienort ist das Familienunternehmen vor 125 Jahren gegründet worden, das Harisch in der vierten Generation führt. Er selbst hat Tourismuskaufmann gelernt, danach Jura studiert und ist geschäftsführender Gesellschafter der von ihm gegründeten Kanzlei Harisch & Partner mit Standorten in Wien, Klagenfurt und Salzburg. Es sei aber nicht so, dass er vor Gericht seine Mandanten vertrete – dafür habe er ein erstklassiges Team an Rechtsanwälten.

Zu den Harisch Hotels zählen in Kitzbühel unter anderem die Nobelherbergen Weisses Rössl, der Schwarze Adler und das Lebenberg Schlosshotel. Eigentlich wollte der 57-Jährige schon vor zwei Jahren kürzertreten. Hat nicht geklappt. „Ich arbeite eher mehr, weil wir vor so vielen Herausforderungen stehen. Da gibt es Themen wie die Inflation, Energiekrise und Personal.“

Hochzeit: Louisa Lehmann und Christian Harisch heiraten

Aber Harisch denkt schon an die Übergabe an die fünfte Generation. Seine Nichte arbeitet bereits in dem Familienunternehmen. Seine Tochter ist zwölf Jahre alt.

„Ich möchte endlich mal Urlaub machen und auch selber noch mehr für meine Gesundheit tun.“ Aber jetzt hat erst mal etwas anderes höchste Priorität: An diesem Sonnabend heiratet Christian Harisch seine Partnerin Louisa Lehmann in Kitzbühel.