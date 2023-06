In List auf Sylt ist ein Mann von zwei Jugendlichen mit einem Messer angegriffen worden – einer der beiden trug nur Unterwäsche.

Sylt Teenager in Boxershorts sticht Mann in Brust und Gesicht

Sylt. Auf der Hafenstraße in List auf der Insel Sylt eskalierte am Mittwochabend ein Streit zwischen zwei Jugendlichen und einem 29-jährigen Mann aus Husum komplett. Einer der beiden jungen Männer zückte plötzlich ein Messer und stach auf den Husumer ein. Dabei wurde dieser lebensbedrohlich verletzt.

Gegen 23.30 Uhr wartete der Mann aus Husum in Begleitung einer Frau an der Bushaltestelle in der Hafenstraße, als es aus bislang unbekannten Gründen mit den beiden Männern, von denen einer lediglich mit einer Boxershorts bekleidet gewesen sein soll, zum Streit kam.

Sylt: Streit an Bushaltestelle in List eskaliert – Messer wird gezogen

Im Laufe der Auseinandersetzung zog dann einer der Jugendlichen ein Messer und stach dem Mann aus Husum ins Gesicht und in die Brust. Die Täter flüchteten beide zu Fuß.

Ein herbeigerufener Notarzt stellte zunächst lebensbedrohliche Verletzungen fest, mittlerweile ist sein Gesundheitszustand laut Polizei Flensburg jedoch stabil.

Die jungen Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Mann:

ca. 16-18 Jahre alt

ca. 160-165 cm groß und kräftig

dunkles, kurzes Haar

bekleidet lediglich mit Boxershorts

2. Mann:

ca. 16-23 Jahre alt

ca. 160-165 cm groß

dunkles, kurzes Haar

bekleidet mit hellem Jogginganzug

Zeugen werden dringend gebeten sich telefonisch unter 04651/70470 an die Ermittler der Polizei Flensburg zu wenden.