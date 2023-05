Der nächste Bahnstreik steht bevor. Bundesweit sollen keine Züge fahren. Was das für Sylt-Reisende und den Autozug bedeutet.

Autozug Sylt im Streik-Chaos: Was Reisende jetzt wissen müssen

Sylt. Anfang kommender Woche geht auf Deutschlands Schienen mal wieder nichts. Der EVG hat erneut zu einem großen bundesweiten Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Sowohl der Nah- als auch der Fernverkehr soll dann von Sonntagabend an für 50 Stunden still stehen.

Besonders Reisende auf die Insel Sylt stehen dann jedoch vor einem großen Problem. Denn extra für die Nordseeinsel wird keine Ausnahme gemacht, wie einer Mitteilung der Deutschen Bahn zu entnehmen ist.

Sylt Shuttle soll Anfang der Woche ausfallen

„Durch die Streikankündigung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist für Montag und Dienstag, den 15. und 16. Mai, wieder mit starken Auswirkungen auch auf den Sylt Shuttle zu rechnen“, heißt es da.

So warnt das Unternehmen davor, dass Reisende auch für das Sylt Shuttle, dem beliebten Autozug auf die Insel, mit Ausfällen rechnen müssten. Aus dem gleichen Grund müssen bereits am Sonntag, 14. Mai, die Züge um 21.05 Uhr ab Niebüll und um 21 Uhr ab Westerland sowie der Zug um 5 Uhr am Mittwoch, 17. Mai, ab Westerland ausfallen.

Sylt: Alternative für Reisende wird angeboten

Gerade zu Ferienbeginn ist die Nachfrage nach dem Sylt Shuttle in der Regel groß, weswegen normalerweise bereits im Vorfeld Tickets gebucht werden müssen. Reisende, die nun befürchten, wegen des Streiks auf ihren bereits gekauften Tickets sitzen zu bleiben, können jedoch beruhigt aufatmen.

Die Deutsche Bahn gibt an, dass Inhaber von Shuttle-Fahrkarten für Montag und Dienstag ab sofort bis einschließlich 19. Mai die Fahrt nach Sylt auf einem Zug ihrer freien Wahl antreten können.