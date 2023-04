Til Schweiger auf Sylt: Nach grimmiger Ankunft ging es direkt ins Kino

Promis in Westerland Mal nicht im Manta: So kam Til Schweiger nach Sylt

Westerland. Mit dem Privatjet kam er schon mal nicht: Til Schweiger ist zu einem Spontanbesuch nach Sylt gereist und erreichte die Insel mit dem Blauen Autozug. Noch auf dem Zug ließ er sich mit einem fröhlichen Mitarbeiter der Deutschen Bahn fotografieren, wobei der Schauspieler selbst ein eher grimmiges Gesicht zog. Nur eine Momentaufnahme? Weitaus besser gelaunt wirkte der 59-Jährige nämlich später vor der Kinowelt in Westerland.

Dort traf er sich am Dienstagnachmittag mit Freunden, darunter Ex-Air-Berlin-Chef Joachim Hunold, zu einer Privatvorstellung seines neuen Films „Manta Manta – Zwoter Teil“ und posierte in der Fußgängerzone der Strandstraße erst mal bereitwillig mit Fans für ein Erinnerungsfoto.

Til Schweiger auf Sylt zur Kinovorstellung von „Manta Manta – Zwoter Teil“

Die Sondervorstellung auf Sylt zu geben, sei eine „eine superspontane Idee“ der beiden Freunde gewesen, sagte Schweiger der Sylter Rundschau. „Achim hat mir erzählt, dass er den Film noch nicht gesehen hat und da habe ich gesagt: Ok, ich komm‘ von Hamburg zu dir nach Sylt und wir gucken den Film gemeinsam und vielleicht mit ein paar Freunden. Die Idee ist innerhalb von 24 Stunden entstanden. Und aus fünf bis sechs Freunden sind dann ein paar mehr geworden“, sagte der Schauspieler der Zeitung.

Til Schweiger am Strand bei der Sansibar in Rantum auf Sylt.

Foto: Wolfgang Barth / syltpress

Zu den eingeladenen „Family & Friends“ gehörten neben Hunold auch Sternekoch Johannes King, Sansibar-Chef Herbert Seckler mit Sohn Niklas, TV-Moderatorin Ulla Kock am Brink, Mitarbeiter der Sansibar und weitere Freunde von Joachim Hunold, die sich die Fortsetzung des 90er-Jahre-Kultfilms im Kino an der Strandstraße ansehen wollten.

Til Schweiger auf Sylt: Darum geht’s in der Fortsetzung von „Manta Manta“

Darin fasst Ex-Rennfahrer Bertie (Til Schweiger) einen waghalsigen Plan: Um die Zwangsversteigerung seiner Autowerkstatt abzuwenden, will er die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre-Rennen einfahren. Nun hat er einen Monat Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Und dann tritt auch noch Ex-Frau Uschi (Tina Ruland) wieder in sein Leben ...

Promi-Hotspot auf Sylt: Schauspieler Til Schweiger mit Ex-Air-Berlin-Chef Joachim Hunold (l.) und Gastronom Herbert Seckler (M.) in der Sansibar.

Foto: syltpress / Wolfgang Barth

Mit der Ruhrpott-Komödie war Til Schweiger war vor mehr als 30 Jahren bekannt geworden. Ende März kam die Fortsetzung in die Kinos und raste noch am Startwochenende auf Platz 1 der Kinocharts. Nach der Vorstellung zog es Schweiger nach Rantum in die Sansibar - so, wie es sich für Prominente auf Sylt gehört.

Sylt zieht viele Promis und Politiker an – zuletzt Kanzler Olaf Scholz

Sylt ist nicht nur die beliebteste Nordseeinsel der Reichen, auch viele Promis und Politiker lassen sich seit Jahrzehnten dort blicken. Zuletzt kam sogar Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über die Ostertage zur Erholung nach Sylt und aß bei Gosch in List. Auch er ließ sich mit einem Mitarbeiter fotografieren – und lächelte fröhlich in die Linse.