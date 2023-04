Sylt meldet großen Camping-Ansturm: „Kaum noch Plätze zu bekommen“

Der Campingplatz in Hörnum auf Sylt liegt direkt an den Dünen. Viele Plätze sind im Mai schon fast ausgebucht.

Westerland. Wer auf Sylt naturnah und günstiger als für die Insel üblich übernachten möchte, kann einen der idyllischen Campingplätze für den Urlaub an der Nordsee wählen. Doch Achtung: Rund um die Feiertage im Mai sind die Plätze auf Sylt schon fast ausgebucht.

Denn mit dem 1. Mai, Himmelfahrt am 18. Mai und Pfingstmontag am 29. Mai gibt es gleich drei verlängerte Wochenenden, die sich für einen Kurzurlaub auf der Lieblingsinsel der Hamburger eignen. „Für Sylt ist die Nachfrage so groß, dass kaum noch touristische Plätze zu bekommen sind“, sagt der Landesvorsitzende der Campingwirtschaft, Gert Petzold. Der Zuspruch auf den Campingplätzen im Norden halte an.

Campingplätze auf Sylt schon fast ausgebucht

Auch Gritje Stöver beobachtet ein starkes Interesse am Campingurlaub auf Sylt. „Grundsätzlich ist die Auslastung sehr gut“, sagt die Sprecherin des Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS), der in Westerland und Rantum die größten Plätze auf der Insel verwaltet. Besonders rund um die Feiertage sei mit einer großen Nachfrage zu rechnen.

Sylt bietet seinen Urlaubern auf den sieben öffentlichen Campingplätzen in Westerland, Rantum, Hörnum, Wenningstedt, Kampen, Tinnum und Morsum insgesamt gut 1700 Stellplätze für Wohnwagen und Zelte. Wildcampen außerhalb der ausgewiesenen Flächen ist auf der Insel verboten, auch weil gut die Hälfte der Insel Naturschutzgebiet ist.

Das sind die sieben Campingplätze auf Sylt

Campingplatz Kampen: Der nördlichste Campingplatz Deutschlands liegt in Kampen zwischen Dünen und Wald. Zum Angebot gehören unter anderem Stromanschlüsse, Kabelanschlüsse für Fernsehen und Radio, ein Kinderspielplatz, Kiosk und Brötchenservice. Campingplatz Kampen am Möwenweg 4, 25999 Kampen; Tel. 04651/420 86

Campingplatz Wenningstedt: Liegt nur wenige Schritte von Strand und dem Ort entfernt und ist ausgestattet mit Sanitär- und Versorgungshaus samt gesonderter Mutter-Kind-Duschen sowie Aufenthaltsräumen. Bei der Bäckerei Raffelhüschen können Brötchen und Gebäck gekauft werden. Campingplatz Wenningstedt am Osetal 3, 25996 Wenningstedt-Braderup; Tel. 04651/94 40 04

Campingplatz Tinnum: Idyllisch am Rand einer weiten Wiesenlandschaft gelegen, ausgestattet mit befestigten Stellplätzen für Wohnmobile, einer Ver- und Entsorgungsstation für Wohnmobile, behindertengerechten Sanitäranlagen, kostenlosen Duschen mit Warmwasser, Waschmaschinen, Trocknern und Babybadewannen. Für Kinder gibt es einen großen Spielplatz und das Kinderkino. Campingplatz Südhörn am Ziegeleiweg 18, 25980 Sylt/Tinnum; Tel. 04651/36 07

Campingplatz Morsum: Im östlichsten Inseldorf erstreckt sich zwischen dem Ortskern und dem Deich der ruhige Morsumer Campingplatz Mühlenhof. Er bietet moderne Sanitäranlagen, Einzelkabinen, Küche, Waschmaschinen und Trockner. Gäste können einen Grillplatz, eine große Spielwiese, eine Terrasse und einen Aufenthaltsraum nutzen. Campingplatz Mühlenhof am Melnstich 7, 25980 Sylt/Morsum; Tel. 04651/890444

Der Campingplatz in Westerland gehört zu den größeren Plätzen auf Sylt. Die Nachfrage nach Urlaub an der Nordsee ist groß.

Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance/dpa

Campingplatz Westerland: Zwischen Dünen und Wald, nicht weit von der Westerländer Innenstadt entfernt, liegt einer der größeren Campingplätze der Insel. Stromanschlüsse, Waschmaschinen, Trockner und Bügelplätze sind vorhanden. Auch einen Kinderspielplatz, Restaurant und Biergarten gibt es. Campingplatz Westerland an der Süderstraße 66, 25980 Sylt/Westerland; Tel. 04651/29919 39

Campingplatz Rantum: Der Rantumer Campingplatz ist der größte der Insel und liegt zwischen offener See und ruhigem Wattenmeer. Vier Sanitärgebäude, ein großer Kinderspielplatz, das Restaurant Talimann, die Bäckerei und ein Geschäft für Freizeit-, Strand- und Campingartikel gibt es für die Gäste. Campingplatz Rantum an der Hörnumer Straße 3, 25980 Sylt/Rantum; Tel. 04651/889 20 08

Campingplatz Hörnum: Der südlichste Campingplatz von Sylt sich in einem malerischen Dünental am Ortseingang von Hörnum, nah beim Strand. Ausgestattet mit Stromanschlüssen, Sanitäreinrichtungen für Behinderte, Waschmaschinen, Wäschetrockner, einer Motorcaravan-Service-Station und einem Fernsehraum. Für Hunde und deren Besitzer gibt es einen separaten Bereich, für Zeltgruppen auch einen Verpflegungsraum. Campingplatz Hörnum an der Rantumer Straße 31, 25997 Hörnum; Tel. 04651/83 58 43

Camping an Nordsee und Ostsee weiter beliebt

Vor der Corona-Pandemie wurden in Norddeutschland auf Campingplätzen 3,1 bis 3,2 Millionen touristische Übernachtungen gezählt, 2022 waren es laut Statistikamt Nord dagegen mit rund 5,5 Millionen schon deutlich mehr. „Wir haben in der Corona-Zeit viele neue Gäste gewonnen“, berichtet der Landesvorsitzende der Campingwirtschaft Gert Petzold. „Seit 2019 haben wir eine kontinuierliche Steigerung erlebt – das ist sehr erfreulich und setzt sich fort.“

Die Gäste hätten auf den hiesigen Anlagen viel Platz, um bei guter Luft ihren Urlaub zu genießen. „Wir machen aber auch ein sehr gutes Angebot, was Sanitäranlagen und den Freizeitbereich samt sportlichen Veranstaltungen betrifft.“ Nach Angaben von Petzold gibt es in Schleswig-Holstein 290 Campingplätze mit 60.000 Stellplätzen, darin sind die für Dauergäste aber bereits eingeschlossen.

Fehmarn gehört neben Sylt zum Hotspot für Camper

Neben Sylt gehöre auch Fehmarn zu den Hotspots für Camper an der deutschen Küste. „Die 15 Campingplätze dort sind von der Qualität her alle im oberen Bereich angesiedelt“, sagt Petzold. In diesem Jahr werde es eine weitere Steigerung bei den Zahlen geben. „Aber irgendwann stoßen wir an Kapazitätsgrenzen.“ Im Januar und Februar habe das Plus drei bis vier Prozent betragen.