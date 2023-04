Hotel Atlantic auf Sylt öffnet endlich! So luxuriös sind die neuen Suiten

„Endlich!“, freut sich Sonja Reckert. Sie öffnet ihr Hotel Atlantic in Westerland auf Sylt nach fünf Jahren Umbau wieder.

Traditionshaus in Westerland

Westerland. Mit einem strahlenden Lächeln öffnet Sonja Reckert die Tür der weißen Bäderstilvilla von 1890. Über der Rezeption des Hotels Atlantic auf Sylt prangt ein Foto von Audrey Hepburn, die in Graublau gehaltenen Räume mit viel Holz verströmen Ruhe. Noch aber wuseln Tischler, Maler und Elektriker geschäftig durch das Haus und vollenden die letzten Arbeiten, damit die Inhaberin im neu gestalteten Hotel am Donnerstag die ersten Gäste empfangen kann. „Endlich geht’s los!“, freut sich Reckert. Denn sie musste großes Durchhaltevermögen beweisen.

Fünf Jahre hat das Vorhaben an der Johann-Möller-Straße in Westerland bis zur Wiedereröffnung gebraucht und insgesamt zehn Millionen Euro an Baukosten verschlungen. Das Ergebnis aber kann sich sehen lassen.

Aus vormals 24 kleineren Zimmern sind 17 deutlich größere geworden, sie reichen vom komfortablen Doppelzimmer bis zur Penthouse-Suite mit eigenem Fahrstuhl, Kamin und – ein Sylter Novum – Whirlpool mit Meerblick auf der privaten Dachterrasse. Das günstigste Zimmer kostet 260 Euro für die Übernachtung; wer dagegen eine Suite bucht, zahlt 690 Euro. „Für jeden Sylt-Besucher soll was dabei sein“, sagt Reckert.

Das Hotel Atlantic auf Sylt öffnet wieder. Die 24 eher altbackenen Zimmer wurden durch 17 moderne Zimmer und Suiten ersetzt.

Foto: SEBASTIAN DIEDENHOFEN SYLT WEDDING

Frühstück wird auf Wunsch auch vegan à la carte serviert, außerdem soll nach einer Weile auch der Restaurantbetrieb am Abend folgen. Nach einem Spaziergang an der Nordsee können Hotelgäste sich im hauseigenen Spa entspannen: Massagen, Sauna, Dampfbad, Eisgrotte und einen Crash-Eis-Brunnen bietet das Atlantic nun.

Das Hotel auf Sylt sollte modern, aber gemütlich werden

Während die eindrucksvolle Außenansicht des ehemaligen Sylter Herrenbads sich kaum verändert hat, so sieht es die strenge Sylter Erhaltungssatzung vor, ist von den einst leicht altbackenen Hotelzimmern von früher nichts mehr übrig: Große Boxspringbetten und Samt-Möbel stehen unter hohen Decken vor den großen Fenstern der in warmen Blau-, Grau- und Grüntönen gehalten Zimmer.

Modern, aber gemütlich wollte Reckert es haben, dafür sorgen auch die hölzernen Schlossdielen und die indirekte Beleuchtung. Die schwarz gefliesten Bäder mit Regendusche sind großzügig geschnitten, einige haben auch eine frei stehende Badewanne.

Einige Suiten im Hotel Atlantic auf Sylt haben eine frei stehende Badewanne und eine Regendusche.

Foto: SEBASTIAN DIEDENHOFEN SYLT WEDDING

Mit dem geradlinigen und dunkleren Stil unterscheidet sich das neue alte Atlantic deutlich von anderen überwiegend in Beige und Hellblau gehaltenen Hotels auf der Insel. Auf diesen Kontrast setzt die gelernte Hotelfachfrau: „Die Verbundenheit zum Meer ist natürlich da, allein schon durch die Lage nah am Strand. Aber ich wollte es innen moderner gestalten“, sagt sie stolz. Das Hotel Atlantic ist ihr Herzensprojekt, denn die langersehnte Wiedereröffnung ist für sie nicht nur eine geschäftliche Angelegenheit. Es ist eine zutiefst persönliche.

Schon 1998 hatte ihr Vater das Hotel an der Nordsee übernommen, doch nur wenig später starb er nach einer schweren Krankheit, und so führte ihre Mutter den Betrieb für die nächsten 19 Jahre weiter. Bis sie 2017 schließlich verkaufen und sich zur Ruhe setzen wollte.

Sylterin lernte im Söl’ring Hof bei Johannes King

Zu dem Zeitpunkt hatte Reckert im Alter von 34 Jahren schon viel Erfahrung im Hotelgewerbe gesammelt. Im damals gerade eröffneten Söl’ring Hof in Rantum ging sie durch die strenge Schule von Johannes King, danach arbeitete sie in Hotels auf Sylt und in Hamburg, bekam einen Sohn. Nun war sie bereit, es mit einem eigenen Betrieb zu versuchen. „Ich wollte immer ein eigenes Hotel führen, und zwar auf Sylt“, sagt die heute 39-Jährige. „Ich liebe diese Insel.“

Sonja Reckert in einer der Suiten ihres Hotels auf Sylt.

Foto: SEBASTIAN DIEDENHOFEN SYLT WEDDING

Und dann kam die Chance. Als die Finanzierung durch die Bank stand, kaufte sie ihrer Mutter das Atlantic ab und startete im Januar 2018 mit der Komplettsanierung. Baufirma, Architekt und Bauleiter machten sich ans Werk, damit die Wiedereröffnung gut zwei Jahre später folgen konnte.

Bau-Odyssee und jahrelange Strapazen

Doch der Sylterin stand eine Bau-Odyssee bevor. Wie viele in der Branche hatte auch Reckert mit allerhand Verzögerungen zu kämpfen. Doch als Anfang 2021 ihr damaliger Generalbauunternehmer Insolvenz anmeldete, musste Sonja Reckert ein ganzes Jahr Baustopp hinnehmen. Da war nur noch der Rohbau übrig. „Andere hätten schon längst aufgegeben“, seufzt Reckert nach den jahrelangen Strapazen.

Sie musste es also in Eigenregie angehen: Während sie allein ihren Sohn großzog, arbeitete sie zusammen mit Bauleiter und Architekt Tobias Rißmann einen Plan aus und beauftragte die Handwerker einzeln. In der Zwischenzeit waren die Baukosten erheblich gestiegen und Material kaum noch zu bekommen. „Ich war mir einfach sicher, dass ich alle Steine aus dem Weg räumen würde“, erzählt die frischgebackene Hoteldirektorin mit leuchtenden Augen und lässt den Blick über den neu gestalteten Frühstücksraum schweifen. „Aber ohne Tobias hätte ich es nie geschafft.“

Hotel Atlantic auf Sylt: Zuerst durften die Handwerker übernachten

Es waren hauptsächlich Sylter Firmen, die ihre Vision unter den schwierigen Bedingungen doch noch umsetzten. Und so waren es auch die emsigen Handwerker, die Sonja Reckert zusammen mit Freunden und Familie zu Abendbrot und einer Gratis-Übernachtung einlud, als das Hotel endlich reif für einen Testbetrieb war.

Die Suiten in dem Sylter Hotel sind mit Boxspringbetten ausgestattet.

Foto: SEBASTIAN DIEDENHOFEN SYLT WEDDING

Jetzt dürfen endlich auch alle anderen Gäste kommen. „Wir starten mit vier belegten Zimmern und steigern uns von Woche zu Woche“, sagt Reckert. Sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind bei ihr bereits fest angestellt. „Personalfindungsprobleme habe ich Gott sei Dank nicht“, lacht sie. Denn schon zu Himmelfahrt sei das Hotel voll ausgebucht, und täglich kämen zehn bis 15 Anfragen hinzu. „Viele Menschen haben das Projekt jahrelang auf unserem Instagram-Kanal verfolgt und wollen jetzt das Ergebnis sehen“, sagt Reckert.

Nicht wenige Sylter haben daran gezweifelt, dass das Hotel Atlantic nach jahrelangem Stillstand und Brettern in den Fenstern noch einmal in neuem Glanz erstrahlen könnte. Doch Sonja Reckert hat’s geschafft.