Sylt: Nervige Marschbahn-Sperrung! Wann Sie besser nicht an die Nordsee fahren

Ein DB Regio fährt über den Hindenburgdamm nach Westerland. Dieses Jahr stehen auf der Marschbahn nach Sylt wieder Sperrungen an.

Westerland. Wie wichtig die Marschbahn nach Sylt für Einheimische und Urlauber ist, zeigte vor wenigen Wochen ein kurioser Vorfall: Weil der bundesweite Warnstreik der Deutschen Bahn am 27. März auch diese Bahnstrecke lahmgelegt hatte, ging ein Mann zu Fuß über den Hindenburgdamm. Der 31-Jährige wollte nach Hause laufen, schließlich seien ja keine Züge nach Westerland gefahren, sagte er den erstaunten Polizisten. Dass Betroffene bei der nächsten Sperrung erneut mit Leichtsinn reagieren, ist wohl nicht zu erwarten. Die Termine dafür stehen schon fest.

Sylt: Vollsperrungen der Marschbahn ab Herbst 2023

Im Herbst und Winter dieses Jahres wird der Betrieb der Marschbahn auf dem Abschnitt des Hindenburgdamms mehrere Male komplett eingestellt. „Urlauber und Pendler, die in dieser Zeit die Insel erreichen oder verlassen wollen, müssen vorher oder nachher an- bzw. abreisen“, wie eine Bahnsprecherin dem Abendblatt sagte.

Grund dafür sind Arbeiten an den Bahnhöfen Westerland auf Sylt, Niebüll und Tönning, wo die alten Stellwerke durch elektronische Stellwerkstechnik ersetzt werden sollen. Damit der Bahnhof Westerland an das bestehende elektronische Stellwerk in Keitum angeschlossen werden kann, seien „umfangreiche Kabeltiefbauarbeiten“ nötig. Außerdem würden circa 40 Signale errichtet.

„Für eine größere betriebliche Flexibilität werden zwei zusätzliche Weichen eingebaut und ein Abstellgleis verlängert“, sagte die Sprecherin. Die Ferienzeiten habe die Bahn bei der Planung bewusst ausgenommen.

Marschbahn-Sperrungen nach Sylt 2023 im Überblick:

21./22. Oktober: Zwischen 23 Uhr und 5 Uhr fahren keine Personenzüge auf Sylt sowie von und zum Festland. Betroffen sind die Strecken zwischen Husum/Heide und Westerland, sowie Jübek und Husum. An diesem Wochenende erfolge die Probeumstellung der Software für das neue elektronische Stellwerk Westerland. „Dies ist notwendig, damit die Umstellung im Dezember klappt“, sagte die Bahnsprecherin.

4. bis 8. Dezember: Anfang Dezember müssen Reisende sogar eine Woche lang mit Einschränkungen rechnen. Von Montag, 4. Dezember, 23 Uhr, bis zum Freitag, 8. Dezember, 4 Uhr, wird das neue elektronische Stellwerk in Betrieb genommen. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 5. bis 7. Dezember, fahren daher keine Autozüge von und nach Westerland. „Die Syltfähre ist in dieser Zeit mit zwei Fähren im Einsatz, damit die Insel erreichbar bleibt", versichert die Sprecherin. Ebenfalls im Zeitraum vom 4. bis 8. Dezember fahren keine Personenzüge zwischen Keitum und Westerland. Wer mit der Marschbahn auf die Insel fährt, muss in Keitum aussteigen und gelangt mit dem Schienenersatzverkehr in die Hauptstadt der Insel. Dies gilt in beide Richtungen.

6. Dezember: Von Mitternacht bis 6 Uhr morgens soll nun die Software im neuen Stellwerk eingespielt werden. Auch in dieser Zeit werden keine Personenzüge auf der Insel sowie vom und zum Festland über den Hindenburgdamm fahren. Die Sperrung betrifft auch die Regionalzüge zwischen Husum/Heide und Westerland sowie zwischen Jübek und Husum.

Sylt: Marschbahn-Sanierung verschlang 160 Millionen Euro

Die Marschbahn soll schneller ans Ziel kommen. Daher wurden seit 2018 gut 140 Millionen Euro investiert, um die Gleisanlagen auf der Strecke zwischen Elmshorn und Sylt zu erneuern. Zusätzlich wurden Bahnübergänge, die Signaltechnik und Brücken für 20 Millionen Euro modernisiert. Nachdem das Großprojekt im Dezember abgeschlossen wurde, folgen nun die Arbeiten der DB Netz AG für die Modernisierung der Stellwerkstechnik. Sie sollen die Stabilität und Zuverlässigkeit des Bahnbetriebs erhöhen.