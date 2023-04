Sylt: Flüchtlings-Hochhaus völlig marode – „Da fallen Fassadenteile ab!“

Sylt muss mehr Flüchtlinge unterbringen. Doch das Hochhaus in Westerland, in dem 112 Geflüchtete leben, ist marode.

Westerland. Wo bringt man 200 Flüchtlinge auf einer Insel unter, auf der schon Einheimische, Saisonkräfte und Urlauber beharrlich um den stark begrenzten Wohnraum ringen?Sylt sucht dringend Unterkünfte für schutzbedürftige Menschen. „Aber wir haben es die letzten Jahre verschlafen, uns darum zu kümmern“, räumte Gemeindevertreterin Ulrike Körbs (Insulaner) schonungslos ein und trommelte den Sozialausschuss zu einer Sondersitzung zusammen, um noch vor der Kommunalwahl eine Lösung anzuschieben.

Am Montagabend schoben sich Kommunalpolitik und Verwaltung erst einmal gegenseitig die Schuld an den Verzögerungen zu. „Wir haben wenig Platz zur Verfügung, aber wir müssen jetzt dringend etwas tun“, sagte Bürgermeister Nikolas Häckel (parteilos) gleich zu Sitzungsbeginn an die Gemeindevertreter gerichtet.

Sylt sucht Platz für Flüchtlinge: „Wir liegen nicht auf der faulen Haut“

„Die Verwaltung müsste erst mal Lösungsvorschläge machen, über die diskutiert und abgestimmt werden könnte“, entgegnete Gerd Nielsen (SPD) und bekam Zuspruch aus den Reihen. Von der Politik gebe es bislang aber keinen klar formulierten Auftrag, gab wiederum Häckel zu Bedenken und setzte nach: „Wir liegen nicht auf der faulen Haut“. Die Gemeinde Sylt habe ihre bisherigen Unterkünfte weitgehend ausgereizt und neue Anmietungsmöglichkeiten einfach nicht gefunden.

Einem Verwaltungsbericht zufolge sind „seit Anfang des Jahres deutlich höhere Zuweisungszahlen und damit einhergehend ein spürbar anwachsender Bedarf an Flüchtlingsunterkünften zu verzeichnen“. Die Menschen kämen weniger aus der Ukraine als vielmehr aus Syrien, der Türkei und Afghanistan.

Sylt: Hochhaus in Westerland ist baufällig – Flüchtlinge müssen umziehen

Allein bis Ende April hatte der Kreis Nordfriesland 150 weitere Geflüchtete für Sylt angekündigt. Daraufhin hatten die Gemeindevertreter die Verwaltung damit beauftragt, bis Ende des Jahres vorsorglich Plätze für gut 400 Menschen bereitzuhalten. Das kann sie augenscheinlich nicht.

Es sei ohnehin unwahrscheinlich, dass tatsächlich so viele Menschen neu untergebracht werden müssten, sagte Häckel am Montagabend. 200 seien realistischer. Doch die Not ist noch aus einem anderen Grund groß: 112 schon auf der Insel lebende Geflüchtete müssen ihre Unterkunft an der Danziger Straße 4 in Westerland bis spätestens zum Ende des Jahres verlassen, da das Hochhaus stark baufällig sei und abgerissen werden müsse.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Leben Flüchtlinge auf Sylt bald in Containern oder Zelten?

Wo sollen die überwiegend alleinerziehenden Frauen und ihre Kinder dann unterkommen? Lars Schmidt (Fraktion Zukunft) brachte die Katastrophenschutzhalle des DRK ins Gespräch, hält aber eine offizielle Überlastungsanzeige beim Kreis für sinnvoller. „Wir sind physisch am Ende. Jede einzelne Fläche ist betrachtet worden“, ist Schmidt überzeugt. „Am Ende müssen wir eben auf beheizte Zelte zurückgreifen.“ Diese Idee bezeichnete Kay Abeling (CDU) als „völligen Quatsch“.

Sylt bittet Punks zur Kasse- „Die Party war nicht umsonst“

Sylt braucht neue Hotels – aber bitte keine Konzerne

Sylt- Warum viele polnische Bewohner von der Insel fliehen

Die Ausschussvorsitzende Ulrike Körbs dagegen schlug neue Gespräche mit den Betreibern der leerstehenden Sylter Strandklinik vor, in der schon im vergangenen Sommer Kinder aus der Ukraine untergekommen waren. Bürgermeister Häckel warf die Möglichkeit zur Anschaffung von Containern in den Raum. Für zwei Millionen Euro seien damit Unterkünfte für 200 Menschen zügig bereitzustellen. Wo die Container stehen könnten, sei aber noch unklar.

Sylter Flüchtlings-Hochhaus: „Da fallen Fassadenteile ab“

Und so kam Kay Abeling schließlich doch wieder auf das marode Hochhaus an der Danziger Straße zu sprechen. „Ist dieses Gebäude wirklich nicht mehr zu sanieren?“, fragte der CDU-Gemeindevertreter und bekam prompt eine Antwort. „Da fallen riesengroße Fassadenteile ab! Wenn das auf ein Kind fällt …“, warnte Andrea Dunker. Die Sylter Gleichstellungsbeauftragte wohnt in der Nähe und beobachtet den Verfall der Immobilie. Gerd Nielsen sprach von „porösem Mauerwerk“ und auch Ulrike Körbs sprang ihr bei: „Das Haus ist definitiv baufällig.“

Ohne politischen Entschluss über eine Alternative bleibt der Verwaltung aber eigenen Angaben nach nur eine Option: die nach SGB II anerkannten Flüchtlinge „auszuweisen“. Sie müssten ihre Unterkunft also verlassen und sich um eigenen Wohnraum kümmern. Zwar bekämen die Betroffenen bei der Suche Unterstützung von der Wohnraumbörse der Gemeinde, doch die wenigen in Frage kommenden Wohnungen befinden sich nicht zwingend auf Sylt und nur „überwiegend“ in Schleswig-Holstein.

Werden Flüchtlinge auf Sylt also bald obdachlos? So weit wollen es die Kommunalpolitiker wohl kaum kommen lassen. Das Thema liegt nun im Hauptausschuss.